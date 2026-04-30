La UE anuncia planes para relajar las normas sobre fusiones empresariales

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La Unión Europea (UE) anunció este jueves planes para renovar su marco normativo sobre fusiones empresariales para crear compañías europeas capaces de competir con sus rivales estadounidenses y chinas.

La mayor revisión de las normas en dos décadas llega en un momento en que la UE teme quedarse aún más atrás respecto de las mayores economías del mundo si no hace más por impulsar la industria europea.

«Europa necesita empresas audaces e innovadoras que puedan competir en el escenario mundial. Tenemos el talento. Ahora debemos construir el entorno para los próximos líderes de Europa», afirmó en un comunicado la jefa de la UE, Ursula von der Leyen.

En sus decisiones sobre fusiones, la UE se ha centrado en priorizar al consumidor, optando por bloquear acuerdos si implicaban el riesgo de precios más altos para los ciudadanos y de competencia desleal.

Ahora la Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE y regulador de la competencia, quiere que las normas reflejen «el contexto geopolítico y comercial cambiante de hoy, en el que la escala industrial y la competitividad global» son más importantes.

La Comisión ha propuesto que los reguladores tengan en cuenta si las fusiones «benefician al mercado interior y promueven la competitividad global».

La comisaria europea de Competencia, Teresa Ribera, insistió en que la «equidad» seguirá siendo un principio fundamental y añadió que las normas seguirán protegiendo «mercados sólidos y competitivos sin permitir una acumulación de poder que pueda ser objeto de abuso».

Alemania y Francia llevan mucho tiempo reclamando una reforma de las normas desde que la UE bloqueó en 2019 la fusión ferroviaria entre la alemana Siemens y la francesa Alstom.

La esperanza era que ello diera lugar al tan ansiado gigante europeo capaz de plantar cara al rival chino CRRC, respaldado por el Estado.

En ese momento, la UE temía que la fusión encareciera los billetes de tren.

La UE publicó el borrador de las directrices para recibir comentarios hasta el 26 de junio, lo que significa que podrían modificarse antes de su adopción formal.

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