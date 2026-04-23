La UE aprueba ayuda de 75 millones de euros para la misión de la Unión Africana en Somalia

2 minutos

Bruselas, 23 abr (EFE).- El Consejo de la Unión Europea (UE) aprobó este jueves una ayuda de 75 millones de euros para el componente militar de la Misión de Apoyo y Estabilización de la Unión Africana en Somalia (AUSSOM).

Los embajadores de los Veintisiete, reunidos en el Comité Político y de Seguridad del Consejo, dieron luz verde a esta ayuda en el marco del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz (FEAP), explicó la institución en un comunicado.

Esta ayuda, aseguró, reforzará la preparación operativa de la AUSSOM y su capacidad para cumplir su mandato en pleno respeto del Derecho internacional de los derechos humanos y del Derecho internacional humanitario.

La medida de apoyo, además, contribuirá a mantener la seguridad y a proteger a la población civil en las zonas afectadas por Al-Shabaab y otros grupos terroristas.

Los 75 millones de euros adicionales elevará el apoyo total prestado a las sucesivas misiones dirigidas por la Unión Africana en Somalia a cerca de 2.800 millones de euros desde 2007, dijo el Consejo.

La financiación cubrirá principalmente las dietas del personal desplegado en Somalia, así como el equipo no letal y los servicios conexos.

El FEAP se creó en marzo de 2021 para financiar acciones en el marco de la política exterior y de seguridad común destinadas a prevenir conflictos, preservar la paz y reforzar la seguridad y la estabilidad internacionales.

En particular, este fondo permite a la UE financiar los aspectos militares de las operaciones de apoyo a la paz dirigidas por una organización regional o internacional o por terceros Estados, así como acciones destinadas a reforzar las capacidades de terceros países y de organizaciones regionales e internacionales en materia militar y de defensa.

La UE sigue siendo el mayor contribuyente directo a las sucesivas misiones en Somalia dirigidas por la Unión Africana, recordó el Consejo.

A través de esta ayuda, la UE señaló que quiere contribuir de forma más amplia a la UE a la paz y seguridad en Somalia y en todo el Cuerno de África, lo que incluye el apoyo al desarrollo de capacidades del Ejército Nacional Somalí para permitir la transferencia gradual de las responsabilidades en materia de seguridad. EFE

rja/jaf/alf