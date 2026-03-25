La UE da primer paso para convertirse en fundadora del Tribunal Especial de guerra Ucrania

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Bruselas, 25 mar (EFE).- La Comisión Europea dio este miércoles el primer paso para que el bloque comunitario se convierta en miembro fundador del Tribunal Especial para el Crimen de Agresión contra Ucrania, que pretende juzgar a Rusia por la invasión de ese país.

El Ejecutivo comunitario adoptó una propuesta para iniciar ese proceso que, una vez aprobada por los Estados miembros, permitirá a Bruselas notificar la intención de la UE de unirse al tribunal como miembro fundador.

La UE «desempeñará entonces un papel central en el funcionamiento del tribunal, incluyendo su participación en el comité de gestión que lo regirá», explicó la institución en un comunicado.

El Tribunal Especial tendrá el mandato de enjuiciar a altos dirigentes políticos y militares por el crimen de agresión contra Ucrania.

Su creación se enmarca en el Consejo de Europa, tras la firma, el 25 de junio de 2025, de un acuerdo entre esa organización y Ucrania.

La UE «ha desempeñado un papel fundamental en la redacción de los textos jurídicos fundacionales del Tribunal Especial», que fueron respaldados políticamente por una coalición internacional de Estados y organizaciones internacionales el 9 de mayo de 2025.

Bruselas está apoyando la rendición de cuentas, por su parte, a través del Centro Internacional para el Enjuiciamiento del Crimen de Agresión contra Ucrania y con una contribución de diez millones de euros al Equipo de Preparación del Tribunal Especial.

La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, afirmó que la justicia para las víctimas de la agresión «es la mejor vía hacia una paz duradera».

«La búsqueda de justicia también disuade a los posibles agresores. En un momento en que el derecho internacional se encuentra bajo una presión histórica, la respuesta adecuada es una mayor rendición de cuentas, no menos. Establecer el proceso legal, como lo estamos haciendo ahora para Ucrania, requiere tiempo, esfuerzo y el mayor apoyo internacional posible, pero vale la pena», añadió.

Por su parte, el comisario europeo de Justicia, Michael McGrath, dijo que el paso dado hoy es «decisivo» hacia el establecimiento del Tribunal Especial y para garantizar que los responsables del crimen de agresión ruso rindan cuentas». EFE

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