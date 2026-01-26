La UE designa formalmente a WhatsApp como plataforma en línea de gran tamaño

2 minutos

Bruselas, 26 ene (EFE).- La Comisión Europea designó formalmente este lunes al servicio de mensajería en línea Whatsapp, perteneciente a Meta, como plataforma en línea de gran tamaño (VLOB), al alcanzar el umbral de designación de al menos 45 millones de usuarios mensuales en la Unión Europea en su función «Canales».

Ese apartado entra en lo establecido en la Ley de Servicios Digitales, que entró en vigor en la Unión en 2022, lo que obligará a la plataforma a cumplir una serie de requisitos como la evaluación de riesgos, transparencia, moderación de contenido y mitigación de daños.

«La función de WhatsApp que permite a los destinatarios difundir información, actualizaciones y anuncios a una amplia audiencia de usuarios de WatsApp, entran en la definición de servicio de plataforma en línea y, por lo tanto, ya están sujetos a las obligaciones generales de la DSA que deben respetar las plataformas en línea en la UE», dijo en rueda de prensa la vicepresidenta de la Comisión Europea para la Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen.

Tras la designación, Meta tiene cuatro meses -hasta mediados de mayo de 2026- para garantizar que WhatsApp cumpla con las obligaciones adicionales de la DSA para los plataformas en línea de gran tamaño.

Estas obligaciones incluyen «la debida evaluación y mitigación de cualquier riesgo sistémico, como las violaciones de los derechos humanos fundamentales y la libertad de expresión, la manipulación electoral, la difusión de contenido ilegal y las preocupaciones sobre la privacidad derivadas de sus servicios», informó la Comisión en un comunicado.

Virkkunen recordó en su comparecencia tras la reunión del Consejo de Asuntos Generales del Consejo de la UE que la función de mensajería privada de WhatApp continúa excluida de la aplicación de la DSA. EFE

