La UE dice que el nuevo borrador presentado por Brasil en la COP30 es «inaceptable»

1 minuto

Belém (Brasil), 21 nov (EFE).- La Unión Europea (UE) afirmó este viernes que el nuevo borrador presentado por Brasil en la cumbre climática de la ONU (COP30) es «inaceptable», ya que elimina toda referencia a la necesidad de dejar atrás los combustibles fósiles.

El ministro de Clima de Dinamarca, Lars Aagaard, quien encabeza las negociaciones en nombre del bloque europeo, criticó duramente el texto y dijo que era preferible no tener un documento que uno sin mención a los hidrocarburos. EFE

