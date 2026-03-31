La UE dice que la ley israelí sobre la pena de muerte es preocupante y discriminatoria

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(Añade declaraciones de la alta representante de la UE)

Bruselas, 31 mar (EFE).- La Unión Europea (UE) expresó este martes su preocupación por la ley en Israel que establece la pena de muerte por ahorcamiento para los palestinos condenados por asesinato con motivos terroristas, que consideró que es discriminatoria y un «paso atrás».

«La UE mantiene una postura de principios contra la pena de muerte en todos los casos y circunstancias. Israel ha mantenido durante mucho tiempo una moratoria de facto sobre las ejecuciones y las condenas a muerte, dando así ejemplo en la región a pesar de un entorno de seguridad complejo», dijo la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, en nombre de la UE.

Añadió que la aprobación de la ley «supone un grave retroceso» con respecto a esa práctica y también en relación con «los propios compromisos de Israel», y expresó la «profunda preocupación» de los Veintisiete por el «carácter discriminatorio de facto» de dicha normativa.

«En consonancia con nuestros esfuerzos globales por la abolición universal de la pena de muerte, la UE insta a Israel a que respete su postura de principios anterior y sus obligaciones en virtud del derecho internacional, así como su compromiso con los principios democráticos, tal como se refleja también en las disposiciones del Acuerdo de Asociación UE-Israel», señaló.

La pena de muerte, según subrayó, «es una violación del derecho a la vida, no puede ejecutarse sin violar el derecho absoluto a no ser sometido a tortura ni a otros malos tratos» y «no tiene un efecto disuasorio comprobado y hace irreversibles los errores judiciales».

Un portavoz comunitario ya había adelantado la posición de la UE este mismo martes.

«La introducción de la pena de muerte, junto con el carácter discriminatorio de la ley, supone un claro paso atrás», indicó Anouar El Anouni durante la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea.

El portavoz puso de relieve que diferentes voces en Israel se han alzado contra la ley y que se ha presentado un recurso ante el Supremo, pero constató que hay «una clara tendencia negativa en lo que respecta a la obligación de Israel de respetar los derechos humanos».

«Nos oponemos a la pena capital en todos los casos y bajo cualquier circunstancia, y así lo hemos manifestado desde el principio en lo que respecta a la ley, incluso antes de su aprobación en Israel», declaró.

Anouni declaró que la aprobación supone «un grave retroceso» con respecto a la posición que el propio Israel ha expresado en el pasado, por lo que la UE le insta a respetar «su anterior postura basada en principios, su obligación en virtud del Derecho internacional y su compromiso con los principios democráticos».

Afirmó que la UE mantiene contactos diplomáticos con Israel para abordar este asunto a varios niveles, incluido a través de su delegación en el país y de la propia Kallas.

El portavoz recordó que «siguen sobre la mesa» las propuestas de la Comisión Europea de medidas restrictivas contra Israel, en concreto, la suspensión de las concesiones comerciales y sanciones a ministros extremistas del Gobierno y a colonos violentos.

En cualquier caso, hizo hincapié en que «se ha producido, se está produciendo y seguirá produciéndose un diálogo diplomático» y en que no podía «prejuzgar o especular» sobre cualquier decisión o acción futura. EFE

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