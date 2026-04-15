La UE emite 9.000 millones en bonos para financiar a Ucrania, el fondo poscovid y defensa

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Bruselas, 15 abr (EFE).- La Comisión Europea consiguió 9.000 millones de euros en una emisión de bonos a tres y veinte años para financiar el fondo de recuperación pospandemia, las ayudas a Ucrania e inversiones en defensa en la Unión Europea, informó este miércoles el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

Con la transacción sindicada ejecutada ayer, la cuarta en lo que va de año, la Unión Europea consiguió colocar 3.000 millones de euros con la ampliación de la emisión de un bono que vence en 2029 y 6.000 millones de euros con un nuevo título con vencimiento en 2046.

La operación generó una demanda por parte de los inversores 18 y 15 veces superior a la oferta, de 54.000 millones de euros y 88.000 millones de euros, respectivamente.

El bono a tres años, que lleva un cupón del 2,375 %, se colocó a un tipo de recompra del 2,820 %, dos puntos básicos por encima del mid-swap; mientras que el nuevo bono a veinte años, con un cupón del 4,0 %, tuvo un tipo de recompra del 4,090 %, lo que supone 78,4 puntos básicos por encima del mid-swap y 55,8 puntos superior al del bono alemán al mismo plazo.

Con esta transacción, la Comisión Europea ya ha emitido 61.300 millones de euros de su objetivo de financiación de 90.000 millones de euros para la primera mitad de este año.

«Estos fondos se utilizarán para apoyar las prioridades políticas de la UE, incluyendo el apoyo a una Europa más fuerte, competitiva y resiliente, el apoyo a Ucrania e inversiones cruciales en la defensa europea», destacó la Comisión en un comunicado.

El Ejecutivo comunitario es el encargado de emitir deuda conjunta de la UE en los mercados para financiar programas concretos, incluido el fondo de recuperación Next Generation, las ayudas a Ucrania por la guerra, así como a otros países vecinos, y ahora también el instrumento SAFE por el que los Estados que lo soliciten recibirán préstamos para acometer compras conjuntas en materia de defensa.

La deuda en circulación de la UE asciende actualmente a unos 792.300 millones de euros, de los cuales 36.900 millones están en letras a corto plazo y 80.400 millones en bonos verdes utilizados para financiar inversiones sostenibles del fondo de recuperación.

La mayor parte de la financiación conseguida con las emisiones de deuda, que están garantizadas por el presupuesto comunitario, se ha destinado al fondo Next Generation (455.000 millones de euros) y al fondo SURE contra el desempleo creado en la pandemia (82.400 millones de euros). EFE

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