La UE felicita al nuevo primer ministro de Países Bajos y espera «estrecha colaboración»

2 minutos

Bruselas, 23 feb (EFE).- Los máximos responsables de las instituciones de la Unión Europea (UE) felicitaron este lunes al liberal progresista Rob Jetten por su toma de posesión como primer ministro de Países Bajos, con quien esperan «estrecha colaboración» y trabajo conjunto en destacados ámbitos como la economía y la seguridad.

«Felicidades, Rob Jetten, por jurar el cargo de primer ministro de los Países Bajos. Desde la economía hasta la seguridad: juntos trabajaremos por el bien de los Países Bajos y de toda Europa», dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en un mensaje publicado en redes sociales.

«Espero con interés nuestra estrecha colaboración y darle la bienvenida aquí en Bruselas la semana que viene», añadió la mandataria europea.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, expresó la misma voluntad de «trabajar» con Jetten durante su mandato y coincidió con Von der Leyen en destacar la prosperidad económica y la seguridad del bloque comunitario.

«Estimado Rob Jetten, felicidades por asumir el cargo de primer ministro de los Países Bajos. Espero trabajar con usted en el Consejo Europeo por una Europa próspera, pacífica y segura», escribió Costa.

Por su parte, la presidenta del Parlamento Europeo dijo que «Europa cuenta con su energía y compromiso» tras su nombramiento.

«Espero trabajar juntos para construir una Europa más fuerte, acercarla a la gente y lograr resultados para todos», añadió la política maltesa.

El Ejecutivo de Jetten quedó investido hoy con la ceremonia de juramento ante el monarca en el palacio Huis ten Bosch, en la ciudad neerlandesa de La Haya, tras un acuerdo que da lugar a un gabinete inédito en minoría encabezado por el liberal progresista y apoyado por liberales de derechas (VVD) y democristianos (CDA), y que dependerá de pactos con la oposición para sacar adelante su agenda promilitar, proeuropea y antimigratoria.

El acuerdo de gobierno, presentado a finales de enero tras las elecciones celebradas el octubre de 2025, fija como prioridad un papel más activo de Países Bajos en la Unión Europea (UE) y contempla un aumento del gasto en defensa hasta el 3,5 % del PIB, un mayor control del asilo y especial atención a la seguridad, la tecnología y la autonomía. EFE

iba/ahg/cg