La UE incluye a dos entidades rusas en la lista de sancionados por manipular información

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Bruselas, 21 abr (EFE).- La Unión Europea (UE) incluyó este martes a dos entidades rusas, la plataforma Euromore y la fundación estatal Pravfond, en su lista de sancionados por actividades híbridas, en particular por incurrir en propaganda y desinformación.

Euromore es una plataforma de medios que opera dentro de la estructura informativa pro-Kremlin, como un medio de difusión no oficial.

Según el Consejo de la UE, esa plataforma «amplifica, recicla y legitima narrativas y desinformación rusas dirigidas al público europeo», difunde contenido que cuestiona la legitimidad de las instituciones de la UE y justifica la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania.

La otra entidad señalada es la Fundación para el Apoyo y la Protección de los Derechos de los Compatriotas Residentes en el Extranjero (Pravfond), fundada y financiada por el Estado ruso y uno de los principales instrumentos de la estrategia de influencia y propaganda exterior de Moscú.

Los análisis y estudios jurídicos de Pravfond «se utilizan sistemáticamente para reforzar los principales argumentos de desinformación del Kremlin, en particular las acusaciones de la ‘nazificación’ de Ucrania, las afirmaciones de una ‘rusofobia’ generalizada y las alegaciones de una «persecución sistemática de las poblaciones de habla rusa en los países vecinos», indicó el Consejo en un comunicado.

Ambas entidades «son responsables de apoyar las acciones y políticas del gobierno ruso, que socavan la democracia, el Estado de derecho, la estabilidad y la seguridad en la UE y Ucrania», señaló el Consejo.

Tras esta decisión, las medidas restrictivas por actividades desestabilizadoras de Rusia se aplican a 69 personas físicas y 19 jurídicas.

Los incluidos en la lista están sujetos a la congelación de sus activos y los ciudadanos y empresas de la UE tienen prohibido proporcionarles fondos, activos financieros o recursos económicos .

En octubre de 2024 la UE estableció el marco para la aplicación de medidas restrictivas en respuesta a las acciones desestabilizadoras de Rusia para sancionar a quienes participan en acciones y políticas del gobierno ruso que socavan los valores fundamentales de la UE y sus Estados miembros.

El régimen de sanciones también se dirige contra los responsables de las actividades híbridas de Rusia contra terceros países y organizaciones internacionales. EFE

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