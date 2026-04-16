La UE perderá al 12 % de su población para 2100, pero España tendrá un 1 % más

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Bruselas, 16 abr (EFE).- La población de la Unión Europea (UE) caerá un 12 % entre 2025 y 2100, con una pérdida de 53 millones de personas, mientras que el número de habitantes en España crecerá un 1 %, según las proyecciones demográficas publicadas este jueves por la oficina de estadística comunitaria, Eurostat.

El mapa demográfico para 2100 muestra una Unión Europea de 398,8 millones de habitantes frente a los 451,8 millones de 2025, lo que implicaría un descenso poblacional del 11,7 %.

Según estas estimaciones, el pico demográfico europeo se alcanzará en tan solo tres años, con una población máxima de 453,3 millones en 2029, momento en el que la población comenzará a descender gradualmente hasta desplomarse por debajo de los 400 millones en el último lustro del siglo XXI.

España, por su parte, prevé registrar una población cercana a los 49,7 millones de personas en 2100, lo que supone un 1,3 % más que en 2025.

A diferencia de la mayoría europea, la masa demográfica española seguirá una tendencia creciente hasta los 53,9 millones de habitantes para 2050.

Sin embargo, en la segunda mitad del siglo se proyecta igualmente una disminución progresiva que dejaría a la población española, de nuevo, por debajo de los 50 millones de habitantes entrado el siglo XXII.

Las proyecciones confirman una UE más envejecida

La pirámide poblacional de la UE será más envejecida que la actual, con una proporción menor de habitantes por debajo de los 64 años y un crecimiento relativo de los grupos de edad mayores.

Según las proyecciones, los 27 Estados miembros proyectan que la proporción de niños y jóvenes (de 0 a 19 años) se reducirá del 20 % al 17 % y que el porcentaje de personas en edad laboral (de 20 a 64 años) caerá del 58 % al 50 %.

Por el contrario, los países comunitarios estiman un aumento relativo en los grupos de mayor edad: se anticipa que la proporción de personas de entre 65 y 79 años pasará del 16 % actual al 17 %, mientras que los mayores de 80 años pasarían a representar el 16 % de la población, frente al 6 % actual.

La oficina de estadística señala que la pirámide poblacional actual ya está caracterizada por una «alta esperanza de vida, baja mortalidad y bajas tasas de natalidad» y subraya que para el año 2100 «se observa una tendencia hacia una población en declive».

Eurostat subraya que la dinámica geográfica futura de la UE está caracterizada por una «incertidumbre inherente», por lo que sus proyecciones representan uno de los escenarios «posibles». Los resultados de este análisis se basan en las proyecciones de fecundidad, mortalidad y migración neta de los países de la UE. EFE

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