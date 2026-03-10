La UE promete 200 millones de euros para impulsar una energía nuclear «innovadora»

La Unión Europea reservará 200 millones de euros (233 millones de dólares) para respaldar «tecnologías nucleares innovadoras», prometió este martes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para quien fue un «error estratégico» alejarse de esta energía.

Sus declaraciones tuvieron lugar durante una cumbre en París que busca relanzar el uso de la energía atómica para generar electricidad, cuando la guerra en Oriente Medio expuso la fragilidad de las economías dependientes del petróleo importado.

«Fue un error estratégico que Europa diera la espalda a una fuente fiable y asequible de energía de bajas emisiones», aseguró Von der Leyen, al anunciar que la UE «creará una garantía de 200 millones de euros para apoyar la inversión en tecnologías nucleares innovadoras».

Francia y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) organizan esta cumbre la víspera del 15º aniversario del accidente de la central nuclear de Fukushima, en Japón, y el mismo año en que se cumple 40º aniversario de la catástrofe de Chernóbil, en Ucrania.

El sector nuclear, caído en desgracia tras el accidente de la central japonesa en 2011, vive un renovado interés en el mundo, impulsado por los retos de soberanía energética, de descarbonización de la energía y auge de la inteligencia artificial, que requiere grandes cantidades de electricidad.

«El sector nuclear es clave para reconciliar a la vez la independencia (…) y la competitividad», aseguró el presidente francés, Emmanuel Macron, al inicio de la cumbre, llamando a «cada sector público y privado» a movilizar inversiones en este «sector de futuro».

La energía nuclear representa actualmente 10% de la electricidad producida en el mundo, con 450 reactores en unos 30 países.

Pero otros 40 países «han manifestado un interés firme» en esa fuente energética, afirmó el lunes el argentino Rafael Grossi, director general del OIEA, citando a Argentina y Sudáfrica.

Al igual que en 2022, tras la invasión rusa a Ucrania, la crisis en Oriente Medio expuso la vulnerabilidad de los países dependientes de la importación de petróleo, con riesgos de suministro y volatilidad de los mercados.

«Está en el interés de los países europeos, para su seguridad energética y su soberanía, desarrollar más energías renovables, como solar y eólica, y regresar fuertemente a la energía nuclear», destacó Fatih Birol, director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía (AIE).

Pero para la organización ecologista Greenpeace, la energía nuclear no es la solución «para abandonar lo antes posible los combustibles fósiles, a diferencia de las energías renovables y el ahorro energético».

El objetivo de la cumbre es «identificar las medidas prácticas necesarias que se deben implementar, y establecer una hoja de ruta concreta hacia 2050», según los documentos de presentación de la cita.

Unos 40 países y organizaciones internacionales, incluyendo representantes de Estados Unidos y China, principales actores históricos del sector, asisten a la cumbre, en la que no estará presente otro gigante, Rusia, por la guerra en Ucrania.

