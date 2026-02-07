La UE promete una millonaria cooperación a Bolivia en una nueva fase de sus relaciones

Una misión de alto nivel de la Unión Europea prometió este jueves en La Paz una millonaria cooperación para Bolivia en materia antidrogas, apoyo contra el cambio climático y desarrollo de energías alternativas, en el inicio de una «nueva fase» de relación bilateral.

La visita de las autoridades europeas se enmarca en la nueva política de apertura comercial y diplomática del gobierno de Rodrigo Paz, que asumió el poder en noviembre y puso fin a 20 años de gobiernos socialistas.

Durante las administraciones de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025), Bolivia tuvo como principales aliados internacionales a China, Rusia, Cuba y Venezuela.

Las relaciones con Europa y Estados Unidos han vuelto a ser una prioridad.

«Espero que Bolivia haya constatado que la Unión Europea se abre» al país «en esta nueva fase para el pueblo boliviano», dijo en conferencia de prensa Pelayo Castro, director para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior, en la sede de la Cancillería.

Acompañado del vicecanciller Carlos Paz, Castro destacó «una misión sin precedentes por parte de la Unión Europea».

La ayuda económica prometida incluye 11 millones de euros para medidas de conservación ambiental, la lucha contra el cambio climático y de promoción de cultivos alternativos a la coca, cultivo base de la cocaína.

También se invertirán unos 3 millones de euros para apoyar el combate al narcotráfico y otros 9 millones en el desarrollo de energías limpias.

Por otro lado, anunció que junto al Banco Europeo de Inversiones propondrán al gobierno un proyecto por cerca de 200 millones de euros para la construcción de plantas de energía solar.

Por tres días concurrió en el país andino una delegación de 70 personas, integrada por diplomáticos, funcionarios de la Comisión Europea, representantes del Banco Europeo de Inversiones y unos 40 empresarios.

