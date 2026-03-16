La UE sanciona a nueve altos militares rusos responsables de la masacre ucraniana de Bucha

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Bruselas, 16 mar (EFE).- La Unión Europea (UE) sancionó este lunes a nueve altos militares rusos responsables de la masacre en 2022 de la localidad ucraniana de Bucha, cuyas acciones -aseguró- «constituyen crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra».

Las medidas restrictivas, adoptadas en un Consejo de ministros de Exteriores, se dirigen «contra nueve personas que desempeñaron un papel importante en los hechos y que, por lo tanto, son responsables de acciones que socavan o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania», según un comunicado de esa institución.

Durante los 33 días de ocupación del distrito de Bucha, los soldados rusos cometieron más de 9.000 crímenes de guerra y mataron a más de 1.400 civiles, entre ellos 37 niños, según la Fiscalía General de Ucrania; aunque Rusia sigue negando la matanza.

Entre los sancionados por la UE figura el coronel general Aleksandr Chayko, excomandante del distrito militar oriental y el oficial militar ruso de mayor rango sobre el terreno en Ucrania al comienzo de la invasión a gran escala, ya que era el comandante en jefe en Ucrania cuando las tropas rusas entraron en Bucha .

La nueva lista también incluye a otros altos mandos militares que comandaron tropas rusas en Ucrania al inicio de la guerra y «que cometieron atrocidades contra los residentes de Bucha y zonas vecinas como Hostomel, Irpin y Borodianka».

Otros de los incluidos en la lista es además responsable de la adopción de un niño del óblast de Donetsk, ocupado por Rusia, que fue deportado ilegalmente a ese país.

El Consejo precisó que los nueve rusos sancionados «dirigieron sus unidades cuando cientos de civiles fueron asesinados, en algunos casos mediante brutales ejecuciones» y que las tropas que dirigían «también participaron en saqueos, torturas y en obligar a civiles a retirar los cadáveres de soldados rusos».

Estas nueve personas quedarán sujetas a la congelación de sus activos y los ciudadanos y empresas de la UE tendrán prohibido proporcionarles fondos. Además, se les ha impuesto una prohibición de viajar, que les impide entrar o transitar por los Estados miembros de la UE.

El Consejo recordó que en la actualidad aplica este tipo de medidas restrictivas a unas 2.600 personas y entidades en respuesta a la guerra en Ucrania.

Las calles Vokzalna y Yablunivska en Bucha se consideran el mayor epicentro de los crímenes rusos en la región de Kiev.

Allí las fuerzas rusas dispararon contra civiles con rifles de francotirador y fueron estas avenidas las que conmocionaron al mundo entero tras quedar al descubierto, después de la retirada del Ejército ruso, de la matanza que cometió contra residentes pacíficos. EFE

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