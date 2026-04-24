La UE tiende la mano a socios en Oriente Medio y pide voz en negociaciones de paz

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Nicosia, 24 abr (EFE).- La Unión Europea (UE) escenificó este viernes su acercamiento al Líbano y Siria y a otros socios en Oriente Medio y reclamó tener presencia en las inciertas negociaciones de paz que se desarrollan en otros foros para alcanzar una «paz duradera» y que vaya más allá del alto el fuego.

Los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete celebraron este viernes una reunión ampliada en el marco de su cumbre informal en Chipre en la que participaron el presidente libanés, Joseph Aoun; el de Siria, Ahmed al Sharaa; el de Egipto, Abdelfatah al Sisi; el príncipe heredero de Jordania, Husein bin Abdalá, y el secretario general del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (CCEAG), Jassim Mohammed Al-Budaiwi.

El encuentro tuvo más carácter simbólico por su celebración en Chipre -el país de la UE más próximo a Oriente Medio- que sustancia en la agenda, aunque los mandatarios europeos apostaron por profundizar las relaciones formales del bloque con el Líbano y con Siria y apuntaron al levantamiento sobre las sanciones aún vigentes sobre Damasco.

«La tregua no es suficiente»

«Nuestro objetivo común es ahora negociar un fin duradero de la guerra, lo que incluye restablecer la libertad de navegación plena y permanente en el estrecho de Ormuz sin peajes», dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en una declaración conjunta tras la reunión.

Asimismo, aseguró que «cualquier acuerdo de paz deberá abordar el programa nuclear y de misiles balísticos de Irán».

Añadió no obstante que «no puede haber estabilidad en Oriente Medio ni en el Golfo mientras el Líbano esté en llamas», a la vez que reafirmó su «solidaridad absoluta» con los socios en la región y resaltó que no solo son socios en tiempos de crisis, sino que son «socios de futuro».

«Una tregua temporal no es suficiente. Necesitamos un camino permanente hacia la paz y, mientras tanto, seguiremos apoyando al pueblo libanés», señaló la mandataria europea.

Von der Leyen elogió «el liderazgo de Egipto y Jordania», que «están haciendo todo lo posible por encontrar soluciones diplomáticas a los conflictos que nos afectan a todos».

La presidente de la Comisión Europea, además, destacó que la UE está dispuesta a colaborar con los países del Golfo «para diversificar la infraestructura de exportación y no depender exclusivamente del embotellamiento que supone el estrecho de Ormuz», así como a crear «una asociación geopolítica más amplia» y «una cooperación estructural para aumentar la producción de defensa».

Oriente Medio como «vecindario» de la UE

Los líderes de la UE aprovecharon la ocasión para pedir más presencia en unas negociaciones que se desarrollan a varias bandas rodeadas de incertidumbre, con contactos entre Irán y EE. UU. previstos en Islamabad pero sin avances diplomáticos y sin la participación del grupo chií libanés Hizbulá, aliado de Teherán.

Todo ello mientras han continuado los ataques por parte de la milicia chií y las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) pese a de la extensión de tres semanas de la tregua entre Líbano e Israel anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al terminar las negociaciones mantenidas en la Casa Blanca entre diplomáticos libaneses e israelíes.

«Rechazo disociar a Europa de estas discusiones, ya que Oriente Medio es también nuestro vecindario», dijo el presidente de Chipre, Nikos Jristodulidis, quien ejerció de anfitrión de la reunión.

Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, celebró la prórroga del alto el fuego en Irán como «un paso positivo» y llamó de nuevo a la diplomacia como » la única vía sostenible para el futuro».

También alabó al presidente del Líbano por tomar una «decisión histórica al prohibir las actividades militares de Hizbula».

«Es alentador ver que se han iniciado conversaciones entre el Líbano e Israel, y es esencial que continúen», añadió Costa, mientras que Aoun, por su parte, explicó a los líderes europeos el gran impacto económico y humanitario de los ataques a su país y de la escalada del conflicto, y subrayó la importancia de la estabilidad del Líbano para toda la región.

La cumbre, de hecho, tuvo lugar en Chipre bajo medidas excepcionales de seguridad después de que la isla mediterránea fuera objetivo de ataques de drones lanzados por Hizbulá, que llevaron a varios países europeos a desplegar activos militares para reforzar sus defensas y que, junto a las disrupciones del espacio aéreo, obligaron a cancelar otras reuniones de la UE bajo presidencia chipriota. EFE

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