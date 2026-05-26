La UE ve bien el plan de acción para los fertilizantes pero pide más concreción y fondos

3 minutos

Bruselas, 26 may (EFE).- Los ministros de Agricultura de la Unión Europea (UE) valoraron positivamente este martes el plan de acción propuesto por Bruselas para responder a la falta de disponibilidad y el encarecimiento de los fertilizantes, agravado por la crisis en Oriente Medio, pero pidieron más concreción en las medidas anunciadas y fondos adicionales para completar el apoyo.

Los países debatieron por primera vez en un Consejo de Agricultura ese plan, presentado la semana pasada, que propone mecanismos para reducir la dependencia de las importaciones de fertilizantes y aumentar su producción en la UE, con un paquete de medidas a corto y largo plazo que incluyen un apoyo financiero a los agricultores antes del próximo verano.

La secretaria general de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria de España, Ana Rodríguez Castaño, dijo durante el debate público que el enfoque general de ese plan «apunta a la dirección adecuada», pero consideró que la propuesta «se queda corta, porque para que este plan sea eficaz, necesitamos concreción y una financiación suficiente e inmediata por parte de la UE».

En particular, España consideró que los 200 millones de euros propuestos con cargo a la reserva agrícola de crisis es una cantidad «insuficiente», cuando España ya ha movilizado ayudas directas a los agricultores para inyectar liquidez en respuesta al conflicto en Oriente Medio y añadió que se echa en falta un calendario y una evaluación rigurosa del impacto económico y productivo.

Otros países, como Alemania, incidieron en la necesidad de que Bruselas explique el impacto financiero que las medidas en el presupuesto de la Política Agrícola Común (PAC) y precise mejor cuáles de las ayudas actualmente disponibles se han agotado ya.

Italia también se mostró cautelosa en ese punto y pidió analizar en qué consiste exactamente el uso de la reserva de crisis ya que según opinó su ministro «podría ser ineficaz porque los fondos ya se han usado en gran medida».

Portugal abogó por «una solución europea» y sugirió otras acciones, como por ejemplo considerar la posibilidad de compras conjuntas de fertilizantes en la UE para estabilizar los precios y garantizar niveles adecuados de existencias.

El comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, admitió durante la reunión que los precios de los fertilizantes llevan años subiendo y que no han vuelto a los niveles anteriores pese a las medidas adoptadas hasta la fecha, por lo que algunos productores están incluso cambiando sus cultivos o reduciendo las áreas .

En ese sentido, dijo que aparte de las medidas recogidas en el plan de acción, la Comisión podría considerar medidas temporales adicionales si la situación se sigue deteriorando.

Aunque subrayó que para 2026 la mayoría de las necesidades de los cultivos están cubiertas, admitió que hay preocupación por 2027.

Sobre la reserva de crisis, el comisario precisó que la idea es movilizar el importe restante de la reserva de crisis, que asciende a 200 millones de euros, y que propondrá «al menos duplicar» ese importe, así como un paquete de medidas específicas para la PAC para dar más liquidez y flexibilidad. EFE

mb/mas/fpa