La UE y EEUU firman un plan de minerales críticos para contrarrestar la dependencia de China

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La Unión Europea (UE) y Estados Unidos firmaron este viernes un acuerdo para coordinar el suministro de minerales críticos en industrias clave —incluida la de defensa—, en un momento en que el dominio de China se convierte en una preocupación creciente para ambos.

Este pacto representa un inusual reconocimiento, por parte de la administración del presidente Donald Trump, del papel de la UE, un bloque al que a menudo critica.

Haciendo gala de su poderío en tiempos de tensión, Pekín ha restringido las exportaciones de minerales críticos necesarios para la fabricación de productos como semiconductores, baterías para vehículos eléctricos y sistemas de armamento.

«La excesiva concentración de estos recursos —el hecho de que estén dominados por uno o dos lugares— constituye un riesgo inaceptable», declaró el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, al firmar un memorando de entendimiento con el jefe de comercio de la UE, Maros Sefcovic.

«La combinación de Estados Unidos y la Unión Europea es extraordinaria. Juntos, somos los mayores clientes y usuarios» de estos minerales críticos, afirmó.

«Debemos asegurarnos de que estos suministros y minerales estén disponibles para nuestro futuro, y de que lo estén de una manera que no resulte monopólica ni excesivamente concentrada en un solo lugar», señaló el jefe de la diplomacia estadounidense.

Un plan de acción establece que la UE y Estados Unidos explorarán la posibilidad de fijar precios mínimos para los minerales críticos, impidiendo en la práctica que China u otras potencias inunden el mercado con exportaciones de bajo costo.

Asimismo, estudiarán la coordinación de posibles subsidios y reservas estratégicas de minerales críticos; armonizarán estándares conjuntos para facilitar el comercio en todo el mundo occidental e invertirán conjuntamente en investigación.

La administración Trump ya había propuesto anteriormente la creación de una zona comercial preferencial entre países aliados en lo que respecta a los minerales críticos.

Washington también ha presentado planes de acción sobre minerales críticos junto con México y Japón, además de establecer un marco de suministro en colaboración con Australia y otros socios.

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