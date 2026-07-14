La UE y el Reino Unido firman el acuerdo sobre Gibraltar

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Bruselas, 14 jul (EFE).- La Unión Europea (UE) y el Reino Unido firmaron este martes el acuerdo sobre Gibraltar, que supondrá el derribo de la verja que separaba la colonia británica de territorio español y definirá el nuevo encaje del enclave tras el Brexit.

El comisario europeo de Comercio, Maroš Šefčovič, y el secretario de Estado británico para Europa, Stephen Doughty, rubricaron el pacto en la sede de la Comisión Europea en Bruselas acompañados del ministro español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo. EFE

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