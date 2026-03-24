La UE y Ghana firman un acuerdo de seguridad y defensa contra amenazas como el terrorismo

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Nairobi, 24 mar (EFE).- La Unión Europea (UE) y Ghana firmaron este martes un acuerdo de seguridad y defensa para combatir amenazas como el terrorismo y la criminalidad cibernética, el primero de este tipo que la UE rubrica con un país de África.

«La seguridad en Europa y África está profundamente interconectada. El nuevo acuerdo nos permite colaborar más estrechamente en áreas como la lucha contra el terrorismo, la prevención de conflictos y la ciberseguridad», afirmó la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, en la ceremonia de firma del acuerdo en la capital ghanesa, Accra

Tras el acto, Kallas entregó equipo militar al país africano, que incluye drones de vigilancia, armas antidrones y motocicletas, como parte del paquete de 50 millones de euros de ayuda que la Unión ha destinado a Ghana desde 2023.

«La UE apoya a las Fuerzas Armadas de Ghana en el norte del país y más allá, y apoya a países de África occidental como Ghana en el golfo de Guinea para combatir el terrorismo, reforzar la seguridad fronteriza y mejorar la seguridad marítima porque la paz en nuestras fronteras es fundamental», subrayó la jefa de la diplomacia europea.

Kallas incidió en que la UE y Ghana afrontan «amenazas a la paz y la seguridad».

«De diferentes maneras -señaló-, ambos nos enfrentamos a guerras en nuestros entornos más amplios y ambos hemos abogado constantemente por la paz en Ucrania, Sudán, el Sahel y Oriente Medio».

La guerra de Rusia contra Ucrania -aseveró- representa «una amenaza existencial para Europa, pero también tiene consecuencias que se sienten más allá de nuestras fronteras», como en Ghana.

«Más allá de las consecuencias económicas, el reclutamiento inmoral de ciudadanos africanos por parte de Rusia se aprovecha de las dificultades económicas. Sus ciudadanos no deben ser arrastrados a una guerra que no les concierne», añadió.

Por su parte, la vicepresidenta de Ghana, Naana Jane Opoku-Agyemang, indicó que el acuerdo demuestra «la importancia de una sólida cooperación y coordinación regional para proteger vidas y mantener la paz y la estabilidad en África occidental».

Kallas visitó Ghana tras asistir este lunes al VIII Diálogo Ministerial Nigeria-UE en la capital nigeriana, Abuya, donde la UE anunció una inversión de 290 millones de euros en los ámbitos de la digitalización, la salud, las cadenas de valor agrícolas y la gestión de la migración. EFE

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