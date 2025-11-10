La UE y la CELAC reclaman la paz en Gaza y el acceso «inmediato» de ayuda humanitaria

1 minuto

Santa Marta (Colombia), 9 nov (EFE).- La Unión Europea (UE) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) instaron este domingo a todas las partes del conflicto en Gaza a comprometerse con la paz y garantizar el acceso «inmediato y sin trabas» de la ayuda humanitaria.

«Instamos a todas las partes a comprometerse plenamente con la aplicación de todas las fases del plan (de paz) y a abstenerse de adoptar medidas que puedan poner en peligro el acuerdo», sostiene la ‘Declaración de Santa Marta’, aprobada al término de la IV Cumbre CELAC-UE en la ciudad caribeña. EFE

csr/joc/jrh

(foto)(video)