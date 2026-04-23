La Unesco designa 12 nuevos geoparques de 10 países diferentes

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París, 23 abr (EFE).- La Unesco anunció este jueves que 12 parajes naturales de 10 países diferentes pasarán a formar parte de su Red Mundial de Geoparques, dos de los cuales -en Francia y Portugal- se encuentran a pocos kilómetros de la frontera con España.

La categoría de Geoparque de la Unesco se reserva al patrimonio geológico que reúne unos criterios mínimos de gestión, visibilidad, colaboración y «valor internacional», evaluados por «un grupo de científicos profesionales» de dicho organismo.

El geoparque designado en Francia, conocido como las Tierras de Hérault, es un paraje montañoso al oeste de Montpellier, al norte de los pirineos, que la Unesco definió como un «laboratorio al aire libre» por reflejar «más de 540 millones de años de historia geológica».

En él destaca el lago Salagou, una de las mayores exposiciones de rocas rojas de Europa, formada hace más de 250 millones de años, y que se encuentra a poco más de 100 kilómetros al norte de los Pirineos.

En lo que respecta a Portugal, se ha nombrado como geoparque el Algarvensis, un terreno boscoso con formaciones rocosas anteriores a la aparición de los dinosaurios, situado en la región del Algarve, al oeste de Andalucía.

La Unesco destacó del Algarvensis sus depósitos resultantes de un tsunami en 1755 y la mina de sal de Loulé, punto más profundo del país abierto al público: dos fenómenos que definió como «características geológicas extremadamente únicas».

La Unesco también designó un geoparque en Uruguay: el de los Manantiales Serranos, más de 2.000 kilómetros cuadrados de valles en el que nacen diversos ríos en el centro del país; un nombramiento que dieron a conocer el pasado miércoles las autoridades del país latinoamericano.

«Estos lugares van más allá de sus paisajes: son espacios para la Educación, la conservación y el desarrollo sostenible, al tiempo que apoyan a las comunidades locales en la preservación de su patrimonio geológico», dijo la Unesco en redes sociales.

A estos nombramientos cabe añadir otros dos en China (Changshan y Monte Siguniang), la isla volcánica de Nísiros y sus islotes circundantes, en Grecia; el ‘Joyce Country’ y los ‘Western Lakes’ de Irlanda, y la Meseta Kárstica Miné-Akiyoshidai de Japón.

La lista la completan dos nuevos geoparques en Malasia (Lenggong y el Delta de Sarawak), uno en Rusia (sitios geológicos de Toratau) y otro en Túnez (región de Dahar), que es el primero en ser designado en este país y el tercero en África.

El anuncio de la Unesco eleva el número total de sitios de la Red Mundial de Geoparques a 241 en 51 países, lo cual extiende la red actual a más de 882.000 km2, una superficie superior a la de la península ibérica.

España es el país con mayor número de geoparques de Europa, con un total de 18, y el segundo en todo el mundo, solo superado por China y sus 51 geoparques.EFE

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