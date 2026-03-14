La Unesco designa a la ciudad colombiana de Medellín como Capital Mundial del Libro 2027

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Bogotá, 14 mar (EFE).- Medellín fue designada como Capital Mundial del Libro 2027 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), informó este sábado el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien divulgó una carta del organismo que confirma el reconocimiento a la segunda ciudad del país.

«Felicitaciones a Medellín y a Laura Guillén, nuestra embajadora en la Unesco. Medellín ha sido escogida como capital mundial del libro. Una Medellín inteligente y cultural avanza. El libro salva y hace pensar en las libertades», escribió el mandatario en su cuenta de X.

El reconocimiento forma parte del programa Capital Mundial del Libro, mediante el cual la Unesco selecciona cada año una ciudad para promover iniciativas relacionadas con los libros, la lectura, la industria editorial y el acceso al conocimiento.

Durante ese año, la ciudad elegida organiza actividades culturales, educativas y literarias que involucran a bibliotecas, editoriales, instituciones educativas y organizaciones civiles.

La Unesco destacó la organización destaca la infraestructura cultural de Medellín, que cuenta con más de 110 librerías y 25 bibliotecas, así como el crecimiento del 542 % en el número de librerías registrado en las últimas décadas, lo que ha contribuido a posicionar a la ciudad como referente internacional de innovación urbana y cultural.

La Unesco subrayó además que muchas de esas bibliotecas y espacios culturales surgieron de la transformación de antiguas prisiones y comisarías de policía en centros de lectura y encuentro comunitario, una estrategia que ha fortalecido la inclusión social, la reconciliación y el acceso a la cultura.

En América Latina, varias ciudades han recibido esta distinción en los últimos años, entre ellas Guadalajara en 2022 y Río de Janeiro en 2025. EFE

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