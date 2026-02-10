La Unión Africana debe reformarse por su incapacidad de prevenir guerras, según un informe

Nairobi, 10 feb (EFE).- La Unión Africana (UA) debe ser reformada por su incapacidad para prevenir conflictos en el continente, lo que la hizo quedar relegada a un segundo plano a la hora de crear iniciativas de paz, según un informe publicado este martes por el Instituto Agenda Panafricana (PAAI, siglas en inglés).

«La conclusión a la que llegamos es que, en realidad, la UA no es apta para el propósito para la que se creó», declaró el presidente de PPAI, Mehari Taddele Maru, durante una rueda de prensa en Nairobi, en la que señaló que el organismo se diseñó para el orden mundial posterior a la Guerra Fría (1945-1991), y que la etapa actual es «diferente».

El documento de este laboratorio de ideas con sede en Nairobi fue publicado días antes de la celebración de la 39 Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno de la UA, que tendrá lugar en Adís Abeba (capital de Etiopía) el 14 y el 15 de febrero, y busca así concienciar a los líderes africanos sobre la necesidad de revisar el mandato de la organización continental.

Maru subrayó el «fracaso» de la UA a la hora de evitar conflictos como los actuales de Sudán y el este de la República Democrática del Congo (RDC), por lo que abogó por recalibrar los objetivos de la institución, lo que pasa por «reducir ambiciones» y «reenfocarse» en mandatos que puedan cumplirse.

Asimismo, abogó por fortalecer la coordinación entre la UA y las organizaciones regionales africanas, y buscar la autosuficiencia en un contexto de disminución de ayuda financiera externa y de la reducción del apoyo multilateral.

Los autores del texto pidieron tener en cuenta la actual situación geopolítica mundial, con Estados Unidos o la Unión Europea más centrados en sus propios problemas y su seguridad, para lo que requiere un mayor pragmatismo ideológico y una voz colectiva panafricana.

África, «escenario de rivalidad»

«Existe una alta probabilidad de que los Estados africanos se inclinen cada vez más a adoptar posturas similares centradas en el interés propio, la seguridad y el poder, incluso en las agendas panafricanas y a expensas de las normas e instituciones panafricanas. Esto debilita fundamentalmente a la UA», reza el documento.

Además, Maru lamentó que la cuestión de los derechos humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU hayan desaparecido de las agendas en Bruselas o Washington en favor de «un enfoque en el poder, la identidad y los recursos», una combinación que causa «estragos» en el planeta.

Esta situación hace que los esfuerzos preventivos y de intervención de la UA «a menudo se vean bloqueados, retrasados o diluidos», lo que se ve acrecentado por la actuación de actores externos que usan el territorio africano «como escenario de rivalidad».

Por eso, adoptar un modelo de «Estados con múltiples sistemas» para gestionar conflictos puede ayudar a mejorar la coexistencia de distintos marcos políticos, legales y económicos dentro de las fronteras nacionales africanas.

Con el objetivo de lograr todos estos cambios, se debería igualmente fortalecer la implicación política local y empoderar a los jóvenes, con especial atención a la generación Z, que el informe considera como el «activo estratégico más potente» en el continente africano para lograr una transformación sostenible. EFE

