La Unión Africana lamenta la muerte del expresidente argelino Liamine Zeroual

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Nairobi, 29 mar (EFE).- El presidente de la Comisión de la Unión Africana (UA), Mahmoud Ali Youssouf, lamentó este domingo la muerte del expresidente argelino Liamine Zeroual, quien falleció este sábado a los 84 años en un hospital de Argel tras una enfermedad.

En un comunicado, Youssouf expresó su «profundo pesar» por el fallecimiento de Zeroual y trasladó sus «más sentidas condolencias» al Gobierno y al pueblo de Argelia, así como a la familia del difunto.

El presidente de la Comisión calificó al exmandatario como «un estadista firme cuya vida estuvo marcada por el sacrificio, la dignidad y un compromiso inquebrantable con la soberanía y la unidad de Argelia».

El liderazgo de Zeroual durante un «período crítico» de la historia de Argelia «reflejó valentía, moderación y un profundo sentido de responsabilidad hacia su pueblo y su nación», subrayó.

Youssouf recordó, además, la dedicación del difunto a la paz, la estabilidad y la reconciliación nacional, «valores que resuenan profundamente con la visión de la Unión de una África integrada, próspera y pacífica».

Antiguo militar, Zeroual dirigió su país entre 1994 y 1999 como sexto presidente de Argelia, en un periodo marcado por la guerra civil (1992-2002) y las primeras elecciones presidenciales multipartidistas en 1995, en las que obtuvo la victoria. EFE

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