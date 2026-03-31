La Universidad de Cambridge recibe un donativo récord de 218 millones de euros

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Londres, 31 mar (EFE).- El multimillonario británico Chris Rokos donará 190 millones de libras (unos 218 millones de euros) a la Universidad de Cambridge, lo que se considera la mayor contribución individual a una universidad del Reino Unido, informó este martes la institución del este de Inglaterra.

El dinero financiará la creación de la Escuela de Gobierno Rokos, que buscará formar líderes capaces de afrontar los desafíos políticos, económicos y globales del siglo XXI, según un comunicado.

La donación se articula en una primera aportación de 130 millones de libras, más 60 millones de libras adicionales que serán igualados por la universidad.

Además, Cambridge proporcionará terrenos en el llamado Cambridge West Innovation District para construir el nuevo centro, que comenzará operaciones este otoño en instalaciones temporales antes de levantar su edificio propio.

Chris Rokos, de 55 años y fundador del fondo de inversión Rokos Capital Management, afirmó que espera «devolver algo al Reino Unido» tras recibir una educación que transformó su vida.

«Mi deseo es que la Escuela de Gobierno Rokos contribuya a formar líderes capaces de afrontar los retos de un mundo cada vez más complejo», afirmó.

La vicerrectora de Cambridge, Deborah Prentice, señaló que «abordar los enormes desafíos que enfrenta el mundo requiere nuevos enfoques y liderazgo innovador».

«Gracias al generoso apoyo de Chris, la escuela se convertirá en un espacio donde líderes actuales y futuros, junto con expertos de todas nuestras disciplinas, generen soluciones prácticas a problemas globales», añadió.

La institución subraya que la escuela combinará la experiencia de Cambridge en ciencias, tecnología, humanidades y ciencias sociales para preparar dirigentes y directivos capaces de gestionar cambios estructurales y dinámicas políticas internacionales. EFE

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