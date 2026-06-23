La venezolana Viki Vivas se suma al proyecto del Emalsa Gran Canaria

Compartir

1 minuto

Las Palmas de Gran Canaria (España), 23 jun (EFE).- El CV Emalsa Gran Canaria ha incorporado este martes a su plantilla a Viki Vivas, receptora venezolana de 22 años (26/11/2003) y 1,80 metros de altura, que llega para reforzar el proyecto amarillo con vistas a la próxima temporada.

La jugadora aterriza en Gran Canaria tras dos campañas en el OCISA Haro Rioja Vóley, donde firmó «una actuación sobresaliente» en la Liga Iberdrola 2025-2026, finalizando como la segunda máxima anotadora de la competición con 448 puntos y la segunda mejor atacante con 392 ataques, además de ser incluida en cuatro ocasiones en el siete ideal de la jornada.

Antes de su etapa en España, la joven receptora compitió en la liga de Albania en la temporada 2023-2024 con el Skënderbeu, con el que conquistó la Superliga de Albania, “ampliando así su experiencia internacional y su palmarés en el voleibol europeo», destacan desde la entidad grancanaria en un comunicado.

La llegada de la receptora es la cuarta incorporación del CV Emalsa Gran Canaria tras el fichaje de la peruana Magui Frías, Jéssica Akamere y Marga Pizà, además de las renovaciones de la cubana Laura Suárez, Belly Meñana, Petra Indrová, Jessica Goyanes e Inés Ignacio.

En el apartado de salidas, han dicho adiós a la disciplina amarilla Ajack Malual, Blanca Arcos, la boliviana Fernanda Maida, la brasileña Marina Scherer, la opuesta estadounidense Katie Corelli y su compatriota Meg Brown. EFE

1012208

phd/as/cmm