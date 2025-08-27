La visita de una delegación de Taiwán a Filipinas genera polémica entre acercamiento

2 minutos

Manila, 27 ago (EFE).- La presencia de una delegación de negocios de Taiwán en Filipinas generó este miércoles polémica debido a las acusaciones de la senadora Imee Marcos de que el ministro de Asuntos Exteriores taiwanés, Lin Chia-lung, integra la comitiva, una visita que tiene lugar entre el acercamiento de Manila y Taipéi.

«Se trata de una delegación dirigida por una mujer americana, que es la vicepresidenta ejecutiva del Consejo de negocios EE.UU.-Taiwán (Lotta Danielsson)», afirmó la secretaria de Exteriores de Filipinas, Maria Theresa Lazaro, durante una audiencia pública en el Senado.

La confirmación de la visita llegó después de que Lazaro fuera interrogada por la senadora Imee Marcos, presidenta del comité de relaciones exteriores de la cámara alta del Congreso, sobre la presencia «muy controvertida» de la delegación taiwanesa.

El problema «es la presencia del controvertido independentista Lin Chia-Lung, que acompaña a la delegación taiwanesa aquí en Filipinas. Es un separatista y un supuesto ministro de Asuntos Exteriores», acusó la senadora, hermana y rival política del presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr.

La secretaria de Exteriores afirmó desconocer si Chia-lung se encuentra en el archipiélago, dos semanas después de que el canciller taiwanés confirmara que visitó Japón.

La polémica en torno a la visita de la delegación de negocios surge en pleno acercamiento entre Manila y Taipéi, mientras siguen creciendo las tensiones territoriales del archipiélago con Pekín en el mar de China Meridional.

El pasado 11 de agosto, Marcos Jr. afirmó que una invasión de Taiwán por parte de China arrastrará a Filipinas al conflicto «contra su voluntad». Meses antes, en abril, el mandatario flexibilizó las restricciones sobre visitas oficiales a Taipéi y abrió la puerta a encuentros de miembros de ambos gobiernos con propósito económico.

Este acercamiento no solo ha suscitado críticas por parte de China, sino también interrogantes en Filipinas. Así, Imee Marcos convocó este jueves una sesión en el Senado «para que el público comprenda nuestra política hacia China y Taiwán, si hay algún cambio, debe resaltarse». EFE

daa/raa/jac