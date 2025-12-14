La Yihad Islámica afirma que el adolescente asesinado por Israel era un miliciano

2 minutos

Jerusalén, 14 dic (EFE).- Las Brigadas al Quds, el brazo armado de la Yihad Islámica Palestina, reivindicó este domingo al adolescente asesinado ayer por tropas israelíes cerca de Yenín (norte de Cisjordania ocupada) como uno de sus milicianos.

«Con las más altas expresiones de orgullo y honor, las Brigadas al Quds, anuncian al mártir, el muyahidín Mohamad Iyad Abahreh, de la compañía (de la ciudad de) Yamún», afirma el comunicado de la Yihad Islámica.

Abahreh, de 16 años, fue abatido por el Ejército israelí tras supuestamente lanzarles varias granadas de mano durante el asalto a la ciudad de Silat al Harithiya, según la nota del grupo islamista.

Según la agencia oficial de noticias palestina, Wafa, su cuerpo fue confiscado por el Ejército, una práctica habitual que grupos pro derechos humanos tildan de castigo colectivo.

Según Wafa, a lo largo de la tarde las fuerzas israelíes irrumpieron en la ciudad, allanaron varias viviendas, dispararon y lanzaron granadas aturdidoras en enfrentamientos con los residentes.

En otro ataque separado, el Ejército israelí mato este domingo a un joven en Hebrón, sur de Cisjordania, al que acusó de haber intentado apuñalar a un soldado, según un comunicado castrense.

El incidente se produjo después de que el Ejército diera por finalizada, la semana pasada, una «operación antiterrorista» de dos semanas en Cisjordania ocupada, que se saldó con seis palestinos muertos, decenas de arrestos y la incautación de dinero y armas.

Según datos de la ONU, desde el 7 de octubre de 2023 el Ejército israelí, y colonos, han causado a más de 1.000 palestinos en Cisjordania ocupada, que vive una espiral de incursiones militares sin precedentes. EFE

