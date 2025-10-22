Laboratorios Richmond concreta la venta a Raven de activos en Colombia

1 minuto

Buenos Aires, 22 oct (EFE).- La empresa farmacéutica argentina Laboratorios Richmond informó este miércoles que concretó la venta de activos en Colombia, incluyendo una planta de producción de medicamentos, a Laboratorios Raven.

En una nota remitida a los mercados en Argentina, Richmond indicó que «se concluyó exitosamente el proceso de enajenación de ciertos activos» de su filial en Colombia a favor de la empresa Laboratorios Raven.

Richmond había iniciado este proceso de venta en agosto pasado.

La operación se centró el negocio de medicamentos genéricos y los denominados genéricos de marca de cuidado primario que Richmond tenía en Colombia.

La venta incluyó activos productivos (maquinaria y equipo de producción farmacéutica), la planta de producción de medicamentos de Richmond en Bogotá, activos intangibles (marcas, registros sanitarios, bases de datos y proyectos), contratos con proveedores y clientes y la cesión de los contratos de los empleados.

El monto de la transacción no fue informado.

«La transacción concretada permite reorientar la filial colombiana hacia las actividades de comercialización y distribución de productos farmacéuticos elaborados en las plantas ubicadas en territorio argentino, fortaleciendo la posición competitiva del grupo empresarial», señaló Richmond en su comunicado de este miércoles. EFE

