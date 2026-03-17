Lacalle Pou confirma que se encuentra bien tras haber sufrido un accidente a caballo

1 minuto

Montevideo, 17 mar (EFE).- El expresidente de Uruguay Luis Lacalle Pou informó este martes que el domingo sufrió un accidente montando a caballo y que se encuentra bien pese a haber sufrido algunas heridas.

«En virtud de las publicaciones de prensa, les cuento que el domingo andando a caballo tuve un accidente. El caballo se enterró en un resumidero y se me cayó arriba. Cuando se fue a parar me pisó varias veces dejando algunas lastimaduras», indicó el exmandatario en su cuenta de la red social X.

Agregó que fue atendido «de manera excelente» en el hospital público de la ciudad de Tacuarembó y aclaró que los gastos fueron cubiertos por su seguro médico.

«Gracias a todos los que se interesaron. Estoy bien! Como me dijo alguien que quiero mucho: ‘no se cae el que no sube'», concluyó quien gobernó Uruguay en el período 2020-2025.

El pasado fin de semana, Lacalle Pou participó en la tradicional Patria Gaucha, una fiesta en la que Uruguay rinde homenaje a las tradiciones que los campestres gauchos legaron a la cultura del país.

Allí, el exmandatario desfiló a caballo y mientras lo hacía coincidió con el presidente Yamandú Orsi, quien observó el desfile desde una grada junto a otras autoridades nacionales. EFE

scr/sbb