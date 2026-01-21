Lactalis anuncia retirada de leche infantil en 18 países, incluida España y Latinoamérica

1 minuto

París, 21 ene (EFE).- Lactalis, multinacional francesa de la industria agroalimentaria, presente principalmente en el sector de productos lácteos, anunció este miércoles la retirada del mercado de seis lotes de leche infantil en dieciocho países, incluida España y varios de Latinoamérica.

Los lotes afectados de fórmula infantil son de la marca Pico y han sido retirados de la venta en supermercados y farmacias debido a la posible presencia de la toxina cereulida, una sustancia bacteriana que puede causar problemas intestinales, como diarrea y vómitos.

Esta retirada, que afecta también a Francia, se produce tras una alerta de la asociación francesa de profesionales de la nutrición infantil, explicó Lactalis en un comunicado de prensa.

«Somos plenamente conscientes de que esta información puede generar preocupación entre los padres de niños pequeños», señaló el grupo, que en tono tranquilizador añadió que «hasta el momento, las autoridades francesas no han recibido ninguna queja ni informe relacionado con el consumo de estos productos».

La presencia de cereulida está también detrás de la retirada en las últimas semanas de leches de fórmula del grupo francés Danone en Singapur y del suizo Nestlé en Europa, especialmente en Alemania, Italia, Suecia y Francia. EFE

