Lagarde estima que el BCE podrá elevar sus previsiones de crecimiento para la eurozona

2 minutos

Londres, 10 dic (EFE).- La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, consideró este miércoles que la entidad probablemente elevará sus previsiones de crecimiento para la economía de la eurozona cuando los responsables de fijar los tipos de interés se reúnan la próxima semana.

Lagarde hizo esta estimación en una conferencia organizada por el periódico ‘Financial Times’ (FT), al referirse a la mejora de las perspectivas económicas que hicieron el pasado septiembre: «Sospecho que podríamos repetirlo en diciembre».

En septiembre, el BCE elevó su previsión del producto interior bruto (PIB) de la eurozona para 2025 al 1,2 %, frente al 0,9 % proyectado en junio, lo que supuso la primera revisión al alza de las previsiones de crecimiento desde marzo de 2024.

Al mismo tiempo, la responsable del Banco Central Europeo consideró que la economía de la eurozona ha tenido un desempeño mejor de lo esperado a pesar de la guerra comercial que inició el pasado abril el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Al referirse a la situación de la eurozona, Lagarde indicó que ella suele decir que «estamos en una buena posición».

«Hablo de nuestra política monetaria, de la estabilidad de precios, que es el objetivo principal del Banco Central Europeo. Y con un historial de inflación de alrededor del 2 % y una proyección a medio plazo del 2 %, diría de nuevo que estamos en una buena posición. Claro que esto coincide con el panorama de una economía de la eurozona que va mejor de lo que se temía», precisó.

«En las últimas proyecciones, las hemos mejorado. Sospecho que podríamos repetirlo en diciembre. No voy a hablar de eso porque se dará a conocer la semana que viene, pero la eurozona está resistiendo mejor de lo que anticipamos en abril, cuando entraron en vigor los aranceles (de EE.UU.), cuando aumentó la incertidumbre y cuando la guerra arreciaba. Todos creían que el crecimiento en la eurozona caería drásticamente.», explicó. EFE

