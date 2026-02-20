Lagarde prevé completar su mandato al frente del BCE, según dice en una entrevista

Madrid, 20 feb (EFE).- La francesa Christine Lagarde mantiene como «escenario base» completar su mandato como presidenta del Banco Central Europeo (BCE), que expira en octubre de 2027, pese a las informaciones que apuntan a una posible salida anticipada.

“Cuando miro atrás todos estos años, creo que hemos logrado mucho; que he logrado mucho”, señala en una entrevista realizada el jueves con el diario The Wall Street Journal.

“Necesitamos consolidar y asegurarnos de que esto sea realmente sólido y fiable. Así que mi escenario base es que esto nos llevará hasta el final de mi mandato”, añade.

Lagarde afirma al diario estadounidense que su misión se centra en mantener la estabilidad de precios y financiera, así como en “proteger el euro» y asegurar que sea «sólido, fuerte y apto para el futuro de Europa”.

En la entrevista, la presidenta del BCE declina comentar una información publicada el miércoles por el Financial Times que apuntaba a su posible renuncia antes de octubre de 2027.

«La presidenta Lagarde está completamente centrada en su misión y no ha tomado ninguna decisión sobre el fin de su mandato», dijo a EFE al respecto una portavoz del BCE, sin desmentir de forma expresa esa posibilidad.

Una eventual salida anticipada de Lagarde abriría la puerta a que el presidente francés, Emmanuel Macron, influyera en la designación de su sucesor antes de las elecciones presidenciales previstas para abril de 2027. Francia ha ocupado dos veces la presidencia del BCE.

Aunque la elección formal corresponde a los 27 jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, países como Francia y Alemania desempeñan un papel relevante en las negociaciones, que suelen vincularse a otros nombramientos comunitarios.

El nombramiento de Lagarde en 2019 formó parte de un paquete que incluyó la designación de la alemana Ursula von der Leyen al frente de la Comisión Europea.

En las últimas semanas se han reactivado los rumores sobre la posible salida anticipada de Lagarde, tras el anuncio de dimisión del gobernador del Banco de Francia, François Villeroy de Galhau, prevista para junio, algo más de un año antes del fin de su mandato y también antes de las elecciones presidenciales en Francia.

Además, el mandato de otros dos miembros del comité ejecutivo del BCE, el economista jefe Philip Lane e Isabel Schnabel, concluye el próximo año.

Preguntada sobre si una eventual salida anticipada podría afectar a la independencia política del BCE, Lagarde responde que la institución es “muy respetada y creíble”. EFE

