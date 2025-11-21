Las «universidades» pelean por cupo a Libertadores y el descenso arde

3 minutos

María José Rey

Santiago de Chile, 21 nov (EFE).- Universidad Católica entra a la recta final de la liga chilena este sábado con el objetivo de defender su segundo lugar en la tabla, que le otorga un cupo directo a la Copa Libertadores 2026 ante el acecho de su histórico rival, Universidad de Chile, y de O’Higgins, en una jornada que arde por el final de la tabla y puede decidir el primer descenso.

Con Coquimbo Unido líder y campeón consagrado del campeonato ocupando el primer boleto directo al certamen continental, el foco de la fecha 28 se concentra en esta lucha cerrada a falta de dos jornadas para el cierre de la temporada.

Los aurinegros jugarán ante el duodécimo, Deportes La Serena, que con 27 puntos aún no tiene asegurado su permanencia en la máxima categoría para el próximo año.

Los cruzados tienen una ligera ventaja al ser segundos con 51 puntos, pero tendrán un duelo complicado ante el quinto clasificado, Palestino, que tiene 45 enteros y su misión es asegurarse en la zona que le da acceso a la Copa Sudamericana 2026.

“Hay una ansiedad que es lógica, pero llegamos sin depender de nadie para la recta final”, aseguró el entrenador del cuadro de La Franja Daniel Garnero.

Mientras, el verdadero ‘match point’ lo vivirán Universidad de Chile, cuarto con 48 unidades, y O’Higgins, que está tercero con dos puntos más, cuando se enfrenten este domingo en Rancagua.

El equipo rancagüino está en la última plaza que da un boleto a la fase previa de la Libertadores, por lo que corre por delante del cuadro azul que llega al partido con algunas bajas.

Lucha cerrada por la Sudamericana y evitar el descenso

Detrás de este trío, la batalla por la Sudamericana también está abierta con varios equipos separados por un mínimo margen.

Además de Palestino, están Cobresal en el sexto puesto con 44 puntos, seguido de Audax Italiano, con 43, quien en la última línea de los cupos es acechado por Colo Colo, octavo con 41 enteros.

El conjunto minero se enfrentará este viernes de visita ante el colista, Deportes Iquique, que están en una carrera desenfrenada por salvarse del descenso en el decimosexto lugar con 18 unidades. E incluso podría descender esta jornada si se combina un derrota con una serie de resultados negstivos para su objetivo.

Los itálicos, por su parte, serán locales ante el decimotercero, Everton, que con 26 puntos está aún cerca de la zona roja, y Colo Colo recibirá al undécimo Unión La Calera, con 29 enteros, y que sólo necesita uno más para sellar su permanencia.

Audax, que llegó a pelear en los primeros lugares esta temporada, ha ido cedido terreno y decidió dar un golpe de timón despidiendo a Juan José Ribera, por lo que estrenará técnico con la llegada del argentino Gustavo Lema.

Los audinos temen el empuje de los albos, que tras una campaña decepcionante en su centenario ven en la Copa Sudamericana un premio de consuelo.

Huachipato, noveno con 38 puntos, también tiene opciones, pero aspira a una mayor recompensa porque jugará la final de la Copa Chile que recompensa con un cupo a la fase previa de la Libertadores.

Los negriazules cerrarán la jornada el lunes de visita ante Ñublense, mientras que el primer partido de la fecha tiene de protagonista a Unión Española, que lucha por huir del descenso.

Los hispánicos, decimoquintos con 21 unidades, irán a domicilio ante Deportes Limache que están un puesto por encima con un solo punto de diferencia. EFE

mjr/jm/cmm