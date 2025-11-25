Las acciones de Nvidia caen tras los informes de una posible alianza entre Google y Meta sobre chips

afp_tickers

1 minuto

Las acciones del gigante estadounidense Nvidia caían en la bolsa de Nueva York este martes, tras informaciones de que Meta considera utilizar chips de Google en sus centros de datos.

Alrededor de las 15H20 GMT, los títulos de Nvidia perdían más de 6,5% en Wall Street, cerca de los 170 dólares por papel.

Alphabet, empresa matriz de Google, avanzaba un 1,79%, rozando el umbral simbólico de los 4 billones de dólares de capitalización bursátil.

El medio especializado The Information informó que Meta estaba estudiando la posibilidad de utilizar Tensor Processing Units (TPU), chips desarrollados por Google para informática en la nube y el desarrollo de inteligencia artificial (IA).

Google comenzó a utilizar TPU hace diez años para sus propias necesidades y las de sus clientes del servicio de nube.

Si bien los TPU no ofrecen el mismo rango de uso que los GPU (Graphics Processing Unit) de Nvidia, son muy eficientes para realizar tareas específicas y consumen menos energía.

Consultados por la AFP sobre las discusiones entre los dos grupos, Google no comentó y Meta no respondió de inmediato.

ni/tu/er/mel/mr