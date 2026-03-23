Las bolsas de Asia se hunden en la cuarta semana de guerra y tras el ultimátum de Trump

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(Actualiza al cierre de las bolsas)

Redacción Internacional, 23 mar (EFE).- Las principales bolsas de Asia se hundieron este lunes, al arranque de una semana que supone la cuarta de guerra en Oriente Medio, ante la prolongación de la crisis energética derivada del conflicto y tras el ultimátum a Irán del presidente de EE.UU., Donald Trump, para que abra el estrecho de Ormuz.

El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, resultó el peor parado de la jornada al desplomarse cerca de un 6,5 %, mientras el referencial japonés, el Nikkei, y los principales mercados de China continental y Hong Kong registraron descensos que rondaron el 3,5 %.

En India, la caída superó el 2 %, en línea con lo sucedido en el Sudeste Asiático.

Kospi: -6,49 % y suspensión temporal

El Kospi se hundió un 6,49 % o 375,45 puntos, hasta los 5.405,75 enteros.

Poco después de arrancar las negociaciones en la plaza surcoreana, su operador, Korea Exchange, activó un ‘sidecar’ de venta, mecanismo que suspende temporalmente las ventas programadas cuando se producen caídas drásticas.

En paralelo, el índice de valores Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, perdió un 5,56 % o 64,63 puntos y topó las 1.096,89 unidades.

Samsung Electronics, valor de referencia local del sector de los semiconductores, cayó un 6,57 %, y su principal competidor, SK Hynix, se dejó un todavía más marcado 7,35 %.

Pérdidas generalizadas en Japón

El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, cayó este lunes un 3,48 % o 1.857,04 puntos y se situó en 51.515,49 enteros.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, se redujo por su parte un 3,41 %, o 122,96 puntos, hasta colocarse en 3.486,44 unidades.

El sector tecnológico y de los semiconductores, vinculado a los activos de riesgo, fue uno de los más castigados: la firma Advantest se desplomó un 5,21 %; Disco, un 6,15 %; y Tokyo Electron, un 2,62 %.

Las navieras niponas registraron asimismo caídas, con retrocesos de Nippon Yusen y Kawasaki Kisen Kaisha del 6,94 % y el 8,51 %, respectivamente.

China: caídas de hasta el 3,76 %

Las principales bolsas de China cerraron este lunes con fuertes caídas que alcanzaron hasta el 3,76 %.

El índice de referencia de la Bolsa de Shanghái se dejó un 3,63 % tras caer 143,77 puntos, y terminó en 3.813,28 enteros.

El parqué de Shenzhen perdió un 3,76 % o 520,69 unidades y quedó 13.345,51 puntos.

El índice de referencia de la Bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, cerró con pérdidas del 3,54 % o de 894,85 puntos y se redujo hasta los 24.382,47, con los valores financieros, tecnológicos y del sector inmobiliario a la cabeza de los descensos.

Al otro lado del estrecho, el índice taiwanés, el Taiex, se dejó un 2,45 % o bien 821,38 unidades, hasta las 32.722,5.

India y el Sudeste Asiático, en rojo

El principal indicador de la Bolsa de Bombay, el BSE Sensex, se depreció un 2,46 % o 1.836,57 unidades y quedó en 72.696,39 enteros, mientras el Nifty 50 se dejó un parecido 2,6 % o 601,85 unidades, situándose así en 22.512,65 unidades.

Los sectores financiero, industrial y metalúrgico fueron los más afectados por las pérdidas en el parqué indio.

La bolsa de Ho Chi Minh (-3,44 %) se situó a la cabeza de las pérdidas en el Sudeste Asiático, seguida por las de Bangkok (-2,49 %) y Singapur (2,17 %).

Filipinas terminó un 1,98 % a la baja, mientras los parqués de Yakarta y Kuala Lumpur no operaron por festivo nacional. EFE

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