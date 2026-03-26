Las bolsas europeas caen un 1 % con el estancamiento de las negociaciones de paz en Irán

3 minutos

Madrid, 26 mar (EFE).- Las bolsas europeas cerraron el jueves con caídas en torno al 1 % tras tres días al alza, con el precio del crudo subiendo cerca del 6 % y ante la incertidumbre sobre las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán.

Las plazas europeas cerraron con Fráncfort liderando las bajadas, después de terminar su jornada de cotización devaluándose un 1,5 %.

Al DAX alemán le acompañaron los descensos de Londres, que lo hizo en 1,33 %; Madrid, el 1,21 %; París, el 0,98 %; y Milán, el 0,71 %.

El índice Euro Stoxx 50, que reúne a las principales empresas europeas, perdió también en 1,48 % en una sesión en la que el euro bajaba un 0,21 %, hasta los 1,1535 dólares.

En el entorno macro, se conoció que el PIB de España creció un 2,8 % el año pasado, que la confianza de los consumidores alemanes (índice Gfk) de abril perdía algo más de tres puntos, hasta -28, y que Noruega mantenía los tipos de interés en el 4 %, aunque señalaba que podría subirlos próximamente por la inflación.

Y todo ello con el precio del barril de petróleo brent, el de referencia en Europa, encareciéndose un 5,75 % al cierre bursátil europeo, hasta 108,1 dólares.

El West Texas Intermediate (WTI), el crudo de referencia en Estados Unidos, también subía un 5,03 %, hasta los 94,86 dólares.

Esta subida en el precio del petróleo podría tener su razón en el traslado de paracaidistas estadounidenses al golfo Pérsico, que serían utilizados para intentar controlar el estrecho de Ormuz, y el rechazo de Irán al plan de paz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Renta4 Banco ha señalado en un informe que, según varios congresistas estadounidenses, «se estaría preparando una incursión terrestre con el fin de controlar la costa de Irán frente al estrecho y facilitar la navegación por el mismo».

Además, Israel ha asegurado que en la noche del miércoles mataron al comandante de la Armada iraní Alireza Tangsiri, del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y supuesto responsable del cierre del estrecho de Ormuz.

El gas natural para entrega en un mes en el mercado TTF de Países Bajos cerró su cotización en 55,465 euros el megavatio hora con un alza del 6,52 %.

Las caídas en el Viejo Continente se replican al otro lado del Atlántico en los principales índices de Wall Street: el Nasdaq Composit perdía un 1,44 %; el S&P 500, el 0,83 %; y el Dow Jones de Industriales, el 0,79 %.

En Asia, las bolsas cerraron todas con pérdidas: Seúl cedió el 3,22 %, Hong Kong el 1,89 %, Shanghái el 1,09 % y Tokio el 0,27 %.

Las ventas en el mercado de bonos también presionaban a las bolsas y la rentabilidad de la deuda alemana se situó en el 3,068 %, con un aumento de 11,4 puntos básicos; mientras que la deuda española cerraba su cotización en 3,604 %.

En el mercado de los metales preciosos, la onza de oro troy bajaba el 2,67 %, hasta 4.385,73 dólares, mientras que la plata perdía el 5,33 % y se negociaba a 67,41 dólares. Ambos minerales continúan su devaluación desde el inicio del conflicto de Irán.

El bitcóin volvía a perder los 70.000 dólares tras ceder el 3,03 %, hasta 68.828,62 dólares. EFE

dcb/grc/mra