Las bolsas europeas recogen beneficios mientras el petróleo sube de nuevo

Madrid, 11 mar (EFE).- Las bolsas europeas recogen beneficios tras las ganancias registradas en la sesión del martes, en la que la Bolsa de Madrid llegó a subir un 3 %; con el precio del petróleo volviendo a subir como consecuencia del conflicto en Irán.

En la apertura del mercado, con el euro prácticamente plano cambiándose a 1,161 dólares, la bolsa que más cae es la de Fráncfort, el 0,97 %; seguida de Milán, con el 0,92 %; París, con el 0,75 %; Londres, con el 0,57 %; y Madrid, que es la que menos baja tras registrar el martes la mayor alza, el 0,15 %.

El Euro Stoxx50, índice en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, también cae un 0,93 %.

En Asia, el principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, avanzó un 1,43 % este miércoles, impulsado por el sector tecnológico tras los buenos resultados financieros de la estadounidense Oracle y por la estabilización del crudo a la espera de que la Agencia Internacional de la Energía (AIE) libere reservas para reducir los precios, disparados por la guerra en Oriente Medio.

Por su parte, el índice de referencia de la Bolsa de Shanghái subió este miércoles un 0,25 %; el parqué de Shenzhen ganó un 0,78 %; el Kospi de Seúl subió un 1,4 %; y el Hang Seng de Hong Kong, a falta del cierre, avanza el 0,31 %.

Wall Street cerró mixto este martes con leves cambios y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajó un 0,07 %, el S&P 500 cedió el 0,21 % y el Nasdaq subió un 0,01 %; mientras los futuros avanzan subidas que son del 0,12 %, del 0,15 %, y del 0,13 %, respectivamente.

El precio del petróleo, tras las destacadas caídas del martes, en las que el precio del barril llegó a bajar por debajo de los 90 dólares, vuelve a subir este miércoles, con un alza del 2,33 %, aunque continúa por debajo de esa cota, en 89,79 dólares.

Mientras, el petróleo intermedio de Texas (WTI), que el martes se desplomó casi un 12 %, avanza un 2,19 %, hasta los 85,31 dólares el barril.

El gas natural también aumenta: tras caer el martes cerca del 15 %, sube un 2,34 %, y se encuentra en 48 euros por megavatio, a la espera de conocer la propuesta de la Agencia Internacional de Energía (IAE) de liberar reservas de petróleo para reducir los precios, una medida que tiene el apoyo los países del G7.

El martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que las fuerzas de su país habían destruido diez barcos minadores iraníes en el estrecho de Ormuz, tras haber insinuado que estaría dispuesto a hablar con el nuevo liderazgo en Irán.

En cuanto a los metales preciosos, el precio del oro cae un 0,76 %, hasta los 5.201,99 dólares; y la plata cede el 2,78 %, hasta los 87.10 dólares la onza.

En la agenda del día, este miércoles destaca la lectura del IPC de febrero de EE. UU., y se espera que la inflación general haya repuntado hasta el 2,5 % en el mes (2,4 % en enero) y que su subyacente se haya mantenido sin cambios también en el 2,5 %.

A pesar de ser unas cifras recientes, quedarán algo desfasadas tras el reciente repunte de los precios de la energía, consecuencia del inicio del conflicto de Irán.

El mercado también se encuentra pendiente de los resultados publicados este miércoles de la mayor cotizada española, Inditex, que sube en bolsa cerca del 4 % tras ganar 6.220 millones de euros en su ejercicio fiscal de 2025 (cerrado el 31 de enero de 2026), lo que supone un avance del 6 % interanual que le permite encadenar su cuarto año consecutivo de resultados récord.

En el mercado de bonos, la rentabilidad del bono alemán a diez años sube hasta el 2,868 %, y la del español hasta el 3,324 %.

El bitcóin vuelve a ceder el 0,88 %, y se encuentra por debajo de los 70.000 dólares, en 69.639,5. EFE

