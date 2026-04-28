Las claves en torno a la retirada de la OPEP por parte de los Emiratos Árabes Unidos

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Viena, 28 abr (EFE).- Los Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunciaron este martes su retirada a partir del próximo 1 de mayo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), a la que pertenecieron desde hace seis décadas, y también a la alianza OPEP+.

Estas son las claves de esta decisión:

¿Qué son la OPEP y la OPEP+?

La OPEP es un organismo económico intergubernamental fundado en 1960 por Arabia Saudí, Venezuela, Irán, Irak y Kuwait. Su creación respondió al descenso del precio oficial del crudo fijado de forma unilateral por las grandes petroleras internacionales, conocidas como las ‘Siete Hermanas’, que dominaban el mercado del petróleo.

La OPEP surgió como contrapeso a ese dominio y con el objetivo de coordinar y unificar las políticas petroleras de sus países miembros, además de defender sus ingresos por la exportación de crudo.

Hasta ahora, la OPEP estaba integrada por 12 países: los cinco fundadores, EAU, Argelia, Nigeria, Libia, Guinea Ecuatorial, Congo y Gabón.

La OPEP tiene su sede en Viena y celebra conferencias ministeriales de forma ordinaria dos veces al año, desde hace varios años solo de forma telemática.

Desde diciembre de 2016 existe además la alianza OPEP+, a la que pertenecen los países del grupo y otros diez importantes productores de crudo, encabezados por Rusia. El comité ministerial de monitoreo del mercado (JMMC) de la OPEP+ se reúne de forma telemática cada dos meses.

¿Cuáles son los motivos oficiales de la retirada de EUA?

Según el Gobierno emiratí, la decisión está impulsada por «los intereses nacionales» y por el compromiso del país de contribuir a satisfacer las necesidades urgentes del mercado, en un contexto de volatilidad geopolítica derivada de las perturbaciones en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz, que afectan a la oferta.

El ministro emiratí de Energía e Infraestructura, Suhail bin Mohamed Al Mazrouei, afirmó que la retirada «refleja una evolución política alineada con los fundamentos del mercado a largo plazo».

¿En qué contexto geopolítico se produce la salida?

La retirada se produce en plena guerra entre Israel, Estados Unidos e Irán, iniciada el 28 de febrero, que ha provocado el bloqueo del estrecho de Ormuz y ataques a instalaciones energéticas en la región.

Según la propia OPEP, la producción de crudo del grupo cayó en marzo casi 8 millones de barriles diarios (mbd), un 27,5 % menos que en febrero, debido al conflicto y al bloqueo.

El informe señala que el conflicto causó drásticas caídas de los suministros de Arabia Saudí, Kuwait, EAU e Irak. En el caso emiratí, el bombeo se redujo en 1,5 mbd.

La marcha de EAU tiene lugar en un momento de máxima tensión entre los vecinos del golfo Pérsico, a los que Emiratos ha acusado de no coordinar posturas frente a los ataques iraníes contra la infraestructura energética de la región.

¿Qué ocurrirá con la política petrolera de EAU?

Las autoridades emiratíes han señalado que, tras abandonar la OPEP, el país continuará desempeñando un papel responsable aumentando la producción de forma gradual y prudente.

Asimismo, el ministro de Energía emiratí reiteró el compromiso de EAU con la seguridad energética y con garantizar un suministro fiable. Hasta el inicio de la guerra, EAU producía unos 3,4 mbd de petróleo, y el país cuenta con unas reservas conocidas de hasta 113.000 millones de barriles, las sextas más grandes del mundo.

¿Qué implicaciones tiene para la OPEP y la OPEP+?

El anuncio de Emiratos se produce en un momento de elevada volatilidad en los mercados energéticos.

Con su salida de la OPEP, EAU ya no deberá cumplir con las cuotas de producción impuestas por el grupo, con lo que podría acabar exportando más que hasta ahora. Eso podría moderar los precios en un mercado altamente tensionado por la guerra y el conflicto en torno al estrecho de Ormuz, por el que pasa un 20 % de todo el crudo exportado al mercado internacional.

La retirada de EAU es un desafío para su gran vecino Arabia Saudí, que domina junto con Rusia la OPEP+. EUA y Arabia Saudí mantuvieron en el pasado numerosas disputas sobre el nivel de producción de cada país miembro de la OPEP.

Con la salida de EAU, Arabia Saudí es el único país de la OPEP con notable potencial para aumentar la producción. La pregunta será si Arabia Saudí logra mantener unido lo que queda de la organización.

El último país importante en abandonar el grupo fue Catar, que salió en 2019 para centrarse más en la producción de gas natural. Otros países que abandonaron en los últimos años el grupo fueron Angola (2023) y Ecuador (2020). EFE

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