Las costumbres antioqueñas desfilaron a bordo de buses escalera en la Feria de las Flores

4 minutos

Christian Lozano López

Medellín (Colombia), 9 ago (EFE).- Las costumbres de los caseríos antioqueños más alejados llegaron este sábado a la Feria de las Flores de Medellín con el Desfile de Chivas y Flores, a bordo de decenas de buses escalera adornados con artesanías.

«La participación de los municipios de Antioquia en este desfile es fundamental, porque no solamente nos muestran sus símbolos, sus costumbres y su cultura, sino también su turismo», indicó a EFE el director del desfile, Ovidio Moncada.

Las chivas o buses escalera son camiones adaptados para el transporte público de poblaciones alejadas de las grandes ciudades de Colombia. Generalmente están adornados con pinturas coloridas, así como figuras o personalidades típicas de su lugar de origen.

Para Moncada, «la chiva en sí misma representa un símbolo de la colombianidad».

Tal es el caso de ‘La Papeleta’, la chiva ganadora de esta edición del desfile y que viene desde el municipio de Ciudad Bolívar (Antioquia).

Dicho nombre le fue otorgado por su propietario, Alejandro Herrera, quien reveló a EFE que el vehículo fue una herencia de su padre, que la recibió de manos de su abuelo.

La Ford de 1954 que se llevó el premio mayor del evento «es la típica de cargar todavía los marranos, las gallinas, el huevo, todo lo de la vereda», según explicó Herrera, quien resaltó que «es mucho logro» estar en el desfile.

«Las chivas son patrimonio cultural, no solo de un pueblo ni un departamento, sino de toda una nación», afirmó el ganador.

En total fueron 25 los municipios de la región antioqueña (noroeste) que participaron con la presencia de alrededor de 60 chivas, cada una con una propuesta artística distinta que refleja los rostros y las costumbres de sus habitantes.

«Esto es lo que tenemos para mostrar. Nos enorgullece que, a pesar de los años, siguen ahí intactas y representan la cultura de todo un país», agregó Herrera.

La inclusión de los pueblos

Para uno de los jurados del desfile, Darío Herrada Sierra, la inclusión del evento en la programación de la Feria de las Flores es «muy bonita» y significativa, debido a que representa a las regiones rurales antioqueñas en las calles de una ciudad industrializada, como Medellín.

«Esos vehículos han hecho parte de la cultura de todos los tiempos de las regiones inhóspitas de Antioquia, que tiene una topografía muy difícil», manifestó.

Además, Herrada explicó que la chiva ganadora de la jornada fue seleccionada por los detalles de pintura en la carrocería, que son «impecables», su propuesta artística «hecha a mano» y «la armonía» del vehículo de más de 70 años.

Miles de visitantes se agruparon alrededor del desfile para disfrutar de las chivas originarias de las diferentes subregiones de Antioquia, como es el caso de Gabriel Cantor, quien llegó a Medellín desde Ibagué (Tolima), una ciudad del centro-sur de Colombia.

Para Cantor, las chivas son parte de la cultura, «no solamente del área de Antioquia, sino a nivel nacional», y manifestó que el desfile es un evento que recomendaría «totalmente».

Este domingo, la Feria de las Flores cerrará con el tradicional Desfile de Silleteros, su evento central, que contará con alrededor de 535 participantes, según la Alcaldía de Medellín.

Las silletas son unos armazones de madera que los campesinos de la zona usaban antiguamente para llevar cargas a la espalda, a quienes se les denominó ‘silleteros’. En la actualidad son la base de creaciones artísticas hechas con flores que representan escenas de la vida cotidiana. EFE

PBD-cll/sms/ocm

(foto) (video)

La Agencia EFE contó con el apoyo de la Secretaría de Turismo y Entretenimiento de Medellín para la difusión de este contenido.