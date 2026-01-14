Las dos ex empleadas que denunciaron a Julio Iglesias declararán ante fiscalía española

Las dos exempleadas de Julio Iglesias que denunciaron al cantante español por trata de seres humanos y delitos sexuales serán escuchadas por la fiscalía española en una fecha por precisar, anunciaron este miércoles las asociaciones que impulsaron su demanda.

El escándalo estalló la víspera, cuando la cadena estadounidense Univisión y el medio español elDiario.es publicaron una investigación con las acusaciones de una extrabajadora del servicio doméstico y una exfisioterapeuta del cantante, el artista latino que más discos ha vendido en el mundo.

Ambas denunciaron haber sido sometidas a agresiones y acoso sexual, que en en el caso de una de las mujeres incluía penetraciones no consentidas.

En una conferencia de prensa este martes, Jovana Ríos Cisnero, de Women’s Link, organización que representa a las dos mujeres, explicó que la fiscalía española «ha decidido tomar declaración de las denunciantes», lo que constituye «un paso muy importante en la búsqueda de justicia».

Además, Ríos Cisnero explicó que su organización «ha sido contactada por otras mujeres que alegan haber sido trabajadoras del denunciado».

La organización aclaró que los presuntos hechos se denunciaron en España, y no en los países donde supuestamente ocurrieron, porque la la legislación española «puede ser una opción interesante para dar acceso a la justicia a estas mujeres», dijo Gema Fernández.

Fernández precisó que la fiscalía tiene seis meses prorrogables otros seis para decidir si desestima el caso o sigue adelante.

En un comunicado emitido por la mañana, Amnistía Internacional y Women’s Link precisaron que «Laura y Rebeca [nombres ficticios de las víctimas] habrían vivido múltiples y distintas formas de violencia —sexual, psicológica, física y económica— por parte de Julio Iglesias, entre enero y octubre de 2021».

«El 5 de enero se pusieron en conocimiento de la Fiscalía [española] hechos ‘que podrían constituir un delito de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre’, ‘delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales tales como acoso sexual’, así como un delito de lesiones y delitos contra los derechos de los trabajadores», expusieron.

– «De terror» –

De acuerdo con el testimonio recogido por las dos organizaciones, Iglesias «las habría agredido y acosado sexualmente, habría revisado regularmente sus celulares, les habría prohibido salir de la casa donde trabajaban y les habría exigido jornadas laborales de hasta 16 horas al día, sin días de descanso y sin contrato».

Julio Iglesias, de 82 años, no respondió a los pedidos de reacción de Univision y elDiario.es, indicaron ambos medios. Tampoco contestó a la AFP, que intentó contactarlo el martes.

Muy famoso en España, donde tiene, entre otros, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, la revelación de las acusaciones a Iglesias provocó una ola de reacciones políticas.

«La investigación que estamos conociendo estos días da terror, da pánico», valoró el miércoles la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en Televisión Española, donde expresó su «condena rotunda» a los hechos y el «apoyo inmediato» a las denunciantes.

El líder del Partido Popular, principal formación de la oposición de derechas, afirmó de su lado estar «muy sorprendido» por las informaciones.

Alberto Núñez Feijóo había afirmado que hablaba todos los meses con Iglesias, de conocida simpatía conservadora, en una entrevista en 2024 con la edición española de Vanity Fair.

«Es necesario que esa investigación en la Fiscalía de la Audiencia Nacional se haga y que nos digan exactamente qué es lo que hay, si es que hay algo», indicó, sin embargo, este miércoles durante una entrevista en Telecinco, donde calificó de «muy graves» las denuncias.

El antiguo mánager del cantante, Fernán Martínez, describió, de su lado, un hombre «besucón», «muy de contacto físico», aunque aseguró que «nunca» le vio «comportamiento de estos agresivos», como los denunciados.

Nacido en 1943, Julio Iglesias se hizo famoso al interpretar temas como «Soy un truhán, soy un señor», «Gwendolyne» o «Me olvidé de vivir», así como por su agitada vida personal. De fama internacional, especialmente en España y Latinoamérica antes de una exitosa etapa en Miami, Iglesias vio despegar su carrera en la década de 1970.

Con ocho hijos reconocidos, Iglesias es padre del también exitoso cantante Enrique Iglesias.

