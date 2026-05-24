Las elecciones presidenciales para colombianos en el exterior comienzan en Nueva Zelanda

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Bogotá, 24 may (EFE).- La votación de los colombianos en el exterior para las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo comenzó este domingo (lunes en Nueva Zelanda) con la apertura del puesto instalado en el consulado en Auckland, la principal ciudad del país oceánico.

La apertura de la votación en Nueva Zelanda fue acompañada desde el Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería en Bogotá, por la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio, junto con el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristian Quiroz, y otros funcionarios.

El periodo de votación en embajadas y consulados en el exterior va del 25 al 31 de mayo, día en que los colombianos acudirán a las urnas para elegir al sucesor del presidente Gustavo Petro, para el periodo 2026-2030.

Según la Registraduría Nacional, de los 41,4 millones de colombianos habilitados para votar, 1,4 millones están censados en el exterior, donde fueron habilitados 253 puestos de votación en 67 países.

«Para las elecciones de 2026, el censo electoral en el exterior tuvo un aumento del 45,42 % frente a las elecciones presidenciales de 2022», dijo la canciller.

Más de la mitad de los colombianos registrados para votar en el exterior está en Estados Unidos y España, con 454.262 y 307.996 inscritos, respectivamente, mientras que en Nueva Zelanda hay 2.334.

El presidente del CNE destacó, por su parte, que estas «son las elecciones más vigiladas en la historia de Colombia», para las que «más de mil observadores internacionales y miles de testigos ciudadanos son la mejor prueba de una democracia sólida».

Este domingo se cierran las campañas en plaza pública de los doce candidatos inscritos, de los cuales los favoritos en las encuestas de intención de voto son el izquierdista Iván Cepeda, del Pacto Histórico (partido de Petro); el ultraderechista Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, y la derechista Paloma Valencia, del Centro Democrático. EFE

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