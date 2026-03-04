Las emisiones de deuda soberana y corporativa aumentará un 17 % en 2026 respecto a 2024

París, 4 mar (EFE).- Las emisiones de deuda soberana y corporativa en la OCDE van a alcanzar un récord de 29 billones de dólares en 2026, un 17 % más que en 2024 en un mercado que hasta ahora se ha mantenido estable, pero con tendencias de mayor riesgo, en especial por una mayor sensibilidad de los inversores a corto plazo.

En la tercera edición de su informe sobre la deuda publicado este miércoles, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) subraya que este nuevo escenario exige un marco de política monetaria rigurosa, compromisos serios para mantener una posición fiscal sólida, así como confianza e integridad en las instituciones que gobiernan esos mercados de deuda.

El año pasado sus Estados emitieron títulos por un volumen récord de 17 billones de dólares, frente a los 16 billones de 2024, y se prevé que la cifra suba a unos 18 billones, que equivaldrá al 24 % del producto interior bruto (PIB), un punto porcentual más que en 2025.

La deuda acumulada por esos Estados alcanzó en 2025 su techo histórico con 61 billones de euros, frente a los 55 billones que debían un año antes, lo que significa el mayor aumento anual desde la pandemia, algo en lo que pesó la depreciación del dólar.

En términos relativos, esa deuda se mantuvo estable, ya que representó el pasado año un 83 % del PIB, como en 2024, pero los autores del estudio anticipan que ese porcentaje va a subir al 85 % en 2026, que sería el más elevado desde 2021.

Una buena parte de los títulos que esos países sacan al mercado es deuda que ha llegado a su vencimiento y que tienen que renovar y uno de los problemas es que cada vez eso lo tienen que hacer con operaciones de plazos más cortos, ya que ha disminuido la demanda por los de largo plazo, de más de diez años de madurez, por los que hay que pagar más interés.

La razón es que aunque los bancos centrales siguen siendo los principales tenedores de deuda soberana, han seguido reduciendo sus balances, y eso significa que los Estados son cada vez más dependientes de inversores más sensibles al precio (lo que incluye particulares, fondos especulativos y operadores extranjeros), lo que -advierte la OCDE- puede aumentar la volatilidad.

Por lo que respecta a la deuda corporativa, las emisiones el pasado año representaron 13,7 billones de dólares, el máximo histórico en términos reales.

Esa deuda de empresas ascendía a 59,5 billones al finalizar 2025, pero pese a su crecimiento y a las tensiones geopolíticas, los intereses que tenían que pagar eran históricamente bajos, lo que refleja los elevados niveles de efectivo de que disponían las empresas, así como las previsiones de beneficios.

Una de las principales evoluciones en el mercado corporativo de deuda es el peso que está cobrando el sector tecnológico, y en particular las compañías especializadas en la inteligencia artificial (IA), que son extremadamente intensivas en uso de capital.

La OCDE estima que las nueve grandes firmas del sector van a necesitar 4,1 billones de dólares entre 2026 y 2030, una cifra que se compara con los algo menos de 3 billones de gasto de capital de todas las empresas no financieras de Estados Unidos en 2025.

Si esas nueve grandes compañías recurrieran a las emisiones de deuda para financiar la mitad de sus necesidades, sólo ellas supondrían de media el 15 % del volumen de títulos que saldrían al mercado cada año en ese periodo.

Es decir, que lo transformarían y lo harían – sobre todo en lo que respecta a la gran concentración en torno a unas pocas empresas – más parecido al mercado bursátil, en el que esos nueve gigantes ya suponen el 12 % de la capitalización mundial.

Un reto añadido a los otros que también afrontan los mercados de deuda, que como subrayan los autores del informe, son claves para la inversión en el crecimiento a largo plazo. EFE

