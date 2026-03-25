Las entradas para el Paleo Festival 2026 (Suiza) se agotan en 19 minutos

1 minuto

Ginebra, 25 mar (EFE).- Las entradas para el Paleo Festival de Nyon (Suiza), votado este año como el mejor de Europa, se han agotado en sólo 19 minutos este miércoles, en el primer día de venta para su edición del 21 al 26 de julio, con estrellas como Katy Perry, The Cure, Gorillaz y Vanessa Paradis en su cartel.

La organización aclaró que el festival al aire libre, que desde 2022 ha ampliado su aforo y recibe a unas 250.000 personas, celebrará una reventa oficial el 1 de abril, y los días de concierto se venderán en las puertas del certamen unos 1.500 boletos diarios.

La edición de 2026 también contará con otras figuras como Lorde, Zaz o Morcheeba, para un total de 103 artistas y 200 conciertos.

El festival celebrará en 2026 su cincuentenario y en las últimas ediciones ha contado con artistas como Rosalía, David Guetta, Aya Nakamura o Black Eyed Peas.

El Paleo fue galardonado en enero como el mejor evento musical de gran aforo de 2025, en los European Festival Awards. EFE

abc/jgb