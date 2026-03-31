Las españolas ‘Se tiene que morir mucha gente’ y ‘Yo siempre a veces’ irán a Canneseries

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París, 31 mar (EFE).- Las series españolas ‘Yo siempre a veces’, de Marta Bassols y Marta Loza, y ‘Se tiene que morir mucha gente’, de Victoria Martín, han sido escogidas para competir por el principal galardón de Canneseries de 2026, que se celebra entre el 23 y el 28 de abril en la ciudad balneario de Cannes (Francia).

Así lo anunció la organización de este certamen especializado en series y que cumple este año su novena edición. Las dos obras españolas, ambas de la plataforma Movistar Plus+, compiten con otras seis producciones internacionales.

‘Yo siempre a veces’, ambientada en Barcelona y protagonizada por Ana Boga, se centra en la historia de Laura, una madre que cría a su hijo prácticamente sola, fruto de una tumultuosa y fugaz historia de amor con Rubén.

‘Se tiene que morir mucha gente’, protagonizada por el trío Anna Castillo, Macarena García y Laura Weissmahr, aborda la historia de tres amigas del colegio, Bárbara, Maca y Elena, que están en fases diferentes de sus vidas.

Tras la depresión de una de ellas, la situación del grupo amenaza con dar un vuelco.

Canneseries destacó que la serie es la adaptación que la propia Victoria Martín, muy conocida en España por su pódcast titulado ‘Estirando el chicle’ junto a la también cómica Carolina Iglesias, ha hecho de su novela homónima (2023). EFE

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