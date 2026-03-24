Las exportaciones de bienes aumentaron un 6 % en Costa Rica en primeros dos meses del 2026

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San José, 24 mar (EFE).- La Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer) informó este martes que durante los primeros dos meses de 2026 las exportaciones de bienes del país alcanzaron los 3.383 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 6 % en comparación con el mismo periodo del año anterior.

El reporte indica que la industria de equipos de precisión y médico, que representó el 44 % del total exportado, registró un aumento del 4 %, mientras que el sector agrícola, segundo en importancia con una participación del 17 %, tuvo un incremento del 3 %.

Por su parte, la industria alimentaria aumentó un 3 %, el sector eléctrico y electrónico un 42 %, químico farmacéutico un total de 14 %, la metalmecánica un 4 %, y los sectores pecuario y pesca crecieron un 7 %. Otros segmentos como el plástico (-9 %) y el caucho (-7 %) decayeron.

«Este crecimiento, aunque moderado, es tan relevante porque se da sobre cifras históricamente altas, a pesar de que enfrentamos retos internos y externos. Además, es importante observar aumentos en sectores como el agrícola y el alimentario que emplean a muchas personas fuera de la región central», afirmó la gerente general de Procomer, Laura López.

Entre los principales productos exportados en este periodo, se mantienen los dispositivos médicos (44 %), la piña (6 %), el banano (4 %), los jarabes y concentrados para bebidas (3 %), así como el café oro (2 %).

A nivel de regiones, América del Norte continúa siendo el principal destino, con una participación del 47 %, seguido por Europa (21 %) y América Central (18 %).

El informe también destacó el crecimiento de Asia (57 %), reflejando también una diversificación de mercados.

«Los incrementos en casi todos los sectores y regiones, es una señal muy positiva, especialmente en un contexto internacional marcado por crecientes fricciones comerciales, tensiones geopolíticas y una demanda global más moderada», expresó el ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar.

Durante el 2025 las exportaciones de bienes de Costa Rica crecieron un 14 % en comparación con el 2024, para alcanzar la cifra récord de 22.855 millones de dólares. EFE

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