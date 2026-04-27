Las exportaciones de bienes de Costa Rica crecieron un 8 % en el primer trimestre 2026

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San José, 27 abr (EFE).- Las exportaciones de bienes de Costa Rica crecieron un 8 % en el primer trimestre del 2026, en relación al mismo lapso anterior, alcanzando los 5.556 millones de dólares, con desempeños positivos de la agricultura y los dispositivos médicos, informó este lunes la Promotora del Comercio Exterior (Procomer).

El informe muestra que el sector agrícola presentó un dinamismo importante durante este periodo al crecer un 9 %, consolidándose como uno de los principales motores de las exportaciones costarricenses, con una participación del 18 %.

En ese segmento los productos clave fueron la piña, con un crecimiento del 14 % en sus ventas, el café, con un alza del 12 % y las sandías frescas, con un incremento del 26 %, que continúan liderando esta industria.

«Los resultados del primer trimestre confirman que el sector exportador costarricense está diversificado, tiene una base sólida y capacidad de adaptación. Vemos un sector agrícola que crece a buen ritmo, industrias que son cada vez más sofisticadas y empresas que siguen encontrando oportunidades incluso en entornos retadores como el actual», afirmó la gerente general de Procomer, Laura López.

Otros sectores que mostraron un buen desempeño fueron los dispositivos médicos, con un crecimiento del 6 %; la industria alimentaria (6 %), eléctrica y electrónica (33 %), químico farmacéutico (7 %), metalmecánica (8 %), pecuario y pesca (3 %).

«Este crecimiento más equilibrado en el sector agrícola, junto con el dinamismo en otros sectores estratégicos y el aumento de las exportaciones hacia todas las regiones del mundo, en medio de conflictos geopolíticos e incertidumbre internacional, es el resultado de una gestión proactiva, cercana al sector productivo y orientada a facilitar el comercio y diversificar mercados», dijo el ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar.

En términos de mercados, América del Norte se mantiene como el principal destino de la exportación de bienes costarricenses con el 47 % de participación, seguido por Europa (21 %) y Centroamérica (18 %).

Asia mostró el mayor crecimiento relativo, con un incremento del 53 %, lo que confirma una progresiva diversificación geográfica de las exportaciones costarricenses, agregó la información oficial. EFE

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