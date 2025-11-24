Las exportaciones de Costa Rica crecen 16 % en entre enero y octubre de 2025

2 minutos

San José, 24 nov (EFE).- Las exportaciones de bienes de Costa Rica durante los primeros diez meses del año se ubicaron en 19.028 millones de dólares (unos 16.514 millones de euros), lo que representa un crecimiento del 16 % en comparación con el mismo periodo de 2024, informó este lunes la Promotora de Comercio Exterior (Procomer).

«Los resultados evidencian la importancia de seguir impulsando una estrategia de diversificación tanto de productos como de destinos. Al ampliar nuestra oferta y presencia internacional, el país fortalece su capacidad para adaptarse a los cambios del entorno global y reduce su exposición a riesgos específicos», declaró en un comunicado la gerente general de Procomer, Laura López.

Los datos oficiales indican que el sector de dispositivos médicos sigue siendo el principal exportador de Costa Rica con 9.199 millones de dólares y un crecimiento del 30 %, seguido por el agrícola con 3.081 millones de dólares y un incremento del 2 %, el alimentario con 2.249 millones de dólares y un alza del 2 %, entre otros.

Norteamérica continúa como el principal destino de las exportaciones costarricenses, con una participación del 50 %, seguido por Europa con 21 %, Centroamérica con 17 %, Asia con 6 %, el Caribe con 3 % y Suramérica con 2 %.

Las ventas al mercado norteamericano crecieron el 17 % en los primeros 10 meses de 2025 comparado con el mismo periodo de 2024, mientras que a Europa subieron el 18 %, a Asia el 39 %, a Centroamérica el 7 %, al Caribe el 4 % y a Suramérica se registró una caída del 4 %.

El Ministro de Comercio Exterior de Costa Rica, Manuel Tovar, destacó que el crecimiento del 16 % en las exportaciones totales de bienes evidencia que, aún en un contexto de «incertidumbre global», el país mantiene un «dinamismo sobresaliente».

«Estamos trabajando para ampliar mercados, generar más oportunidades y ofrecer mayor certidumbre a nuestras exportaciones», afirmó el ministro. EFE

dmm/gf/enb