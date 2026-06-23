Las limitaciones de venta de gasolina tras ataques ucranianos llegan a Siberia

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Moscú, 23 jun (EFE).- Las limitaciones a la venta de gasolina tras el déficit debido a los ataques de drones ucranianos contra refinerías rusas llegaron a varias regiones de Siberia y a la región de Sarátov, según informaron las autoridades locales.

El gobernador de la región siberiana de Omsk, Víctor Jotsenko, anunció que «con el fin de evitar un déficit artificial en las gasolineras se prohíbe la venta de combustible en bidones y se establece el tope de 40 litros de gasolina por automóvil».

Añadió que «también se limita la venta de diésel a 80 litros en las gasolineras comunes y a 200 litros en las autopistas».

Por su parte el gobernador de la región de Irkutsk, Ígor Kóbzev, anunció también medidas restrictivas al respecto, mientras que el gobernador de Novosibirsk, Andréi Trávnikov, adelantó hoy que la región se verá obligada a limitar la venta de combustible debido a que esta medida ya fue tomada en las regiones vecinas.

Trávnikov encargó al Ministerio de Comercio local «llevar a cabo negociaciones con los propietarios de las redes de gasolineras para establecer una posición única al respecto».

En la región de Sarátov, a orillas del Volga, se estableció el tope de 30 litros de gasolina por automóvil, según el gobernador local, Román Busarguín, que señaló que se trata de «una medida obligada para reducir las inquietudes infundadas y evitar posibles especulaciones en el mercado de combustible».

El domingo pasado las autoridades de la anexionada península de Crimea prohibieron la venta de gasolina a clientes particulares y empresarios, ofreciéndose este servicio solo a ambulancias, vehículos del Ministerio de Emergencias y servicios comunales.

Las principales redes de gasolineras, que incluyen Tatneft, Lokoil y Rosneft, se han visto obligadas a establecer topes incluso en Moscú, San Petersburgo, Tartarstán y otras regiones rusas.

Las principales plataformas de comercio electrónico rusas, entre las que figuran Ozon y Avito, prohibieron el pasado sábado la venta de gasolina y bloquean los intentos de crear propuestas comerciales de este tipo.

La falta de abastecimiento es consecuencia de los constantes ataques ucranianos contra refinerías y depósitos de petróleo a lo largo de toda Rusia, pero también contra la red logística dificultando el transporte de mercancía. EFE

mos/ah