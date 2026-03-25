Las lluvias en Perú provocaron el 65,4 % de emergencias en febrero y dejaron 22 muertos

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Lima, 25 mar (EFE).- Las lluvias intensas desatadas en varias regiones de Perú provocaron el 65,4 % de las emergencias por fenómenos naturales, que sumaron en total 1.292 incidentes y 22 fallecidos, en febrero pasado a nivel nacional, seguidas por los deslizamientos (6,9 %) y vientos fuertes (5,8 %), según el último informe técnico de estadísticas ambientales publicado este miércoles.

En febrero hubo 901 emergencias por lluvias intensas, 95 deslizamientos, 80 vientos fuertes, 56 inundaciones, 46 erosiones y 39 incidentes por bajas temperaturas, de acuerdo con el informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Por otro lado, en ese mes también se reportaron 78 incendios urbanos o industriales, seis accidentes de transporte, una explosión y un incendio forestal.

Estas emergencias han dejado un total de 22 fallecidos, 660 personas heridas, 6.814 damnificados y 69.977 afectados, además de 29.174 casas afectadas, 531 viviendas destruidas y 435 hectáreas de cultivos destruidas.

En febrero pasado, la estación Bernales de la zona sur de la vertiente del océano Pacífico registró un promedio de precipitaciones de 3,10 milímetros, lo que representó un incremento de 287,5 % respecto al promedio histórico y un alza de 6,9 % respecto al mismo mes del 2025.

De igual manera, la estación La Cruz de la zona norte de la vertiente del Pacífico tuvo un promedio de precipitaciones de 188,10 milímetros, que significó una subida de 120,3 % respecto a su promedio histórico.

El informe añade que Lima registró, en el segundo mes del año, una categoría de exposición de radiación ultravioleta «muy alta para la salud», en referencia al valor de 10 del índice UV-B, que tuvo una variación de 42,9 % respecto a lo registrado en febrero 2024.

El índice de radiación ultravioleta en la capital presentó el 14 de febrero un valor máximo de 11, considerado como una categoría de exposición «extremadamente alta para la salud».

Por otro lado, hubo heladas meteorológicas en 12 estaciones del país, con un mayor número de días en la surandina región Puno en la estación Crucero Alto (20 días), Cojata (13 días), Mazo Cruz (11 días), Santa Rosa (4 días) y Macusani (3 días).EFE

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