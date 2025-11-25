Las lluvias récord en Tailandia dejan 41 muertos y 2,7 millones de personas afectadas

Bangkok, 25 nov (EFE).- Las precipitaciones de los últimos días en Tailandia dejan un balance preliminar de 41 muertos y 2,7 millones de afectados en 20 provincias, con inundaciones especialmente graves en nueve regiones del sur, según informó este martes el Departamento de Prevención y Mitigación de Desastres (DPMD) del país asiático.

A través de Facebook, la agencia gubernamental explicó que unas 941.000 casas han sufrido daños de variada severidad, principalmente en la provincia de Songkhla, fronteriza con Malasia, declarada zona de desastre el lunes y bajo estado de emergencia desde este martes.

Entre las provincias más afectadas del sur también se encuentran Satun, Trang, Yala, Pattani y Surat Thani, que alberga las islas de Koh Tao y Koh Samui, que reciben cada año a cientos de miles de visitantes extranjeros.

Además, 11 provincias del centro y norte también se han computado daños por inundaciones, incluyendo en regiones como Nonthaburi y Nakhon Pathom, ambas cercanas a Bangkok.

El DPMD ha calificado estas precipitaciones como las más copiosas de los últimos 300 años en ciudades como Hat Yai, que solo el viernes registró un acumulado de 335 milímetros de agua.

El hospital público más gravemente afectado por las inundaciones en esta ciudad trabaja actualmente en el traslado de 90 pacientes críticos a otro centro de salud en vista de que cuentan con reservas de oxígeno suficientes hasta el miércoles, según un reporte de la cadena pública Thai PBS.

Tanto la Policía como el Ejército de Tailandia han publicado hoy en redes sociales numerosas imágenes que muestran poblados enteros bajo el agua, así como los trabajos de rescate llevados a cabo en estas zonas por cientos de socorristas y agentes de seguridad, con ayuda de embarcaciones y helicópteros.

La agencia meteorológica prevé que las lluvias cesen este martes y que las zonas inundadas recuperen la normalidad de los niveles de agua en las próximas 72 horas.

El Sudeste Asiático atraviesa este año una temporada de tormentas tropicales y tifones especialmente dura, con cientos de miles de evacuados en varios países.

Las autoridades vietnamitas reportaron el sábado 90 muertos por inundaciones y deslizamientos de tierra provocados por intensas lluvias, mientras Malasia ha evacuado a más de 11.000 personas debido a anegamientos.

Este noviembre, el tifón Kalmaegi causó seis víctimas mortales en el centro de Vietnam, tras golpear Filipinas, donde dejó 250 muertos y más de 111 desaparecidas. EFE

